Mohamed Wahbi, técnico do Marrocos, levantou dúvidas sobre o primeiro gol marcado pela seleção da França durante o confronto entre as duas equipes, na noite de quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Kylian Mbappé marcou o primeiro gol aos 60 minutos, mas o protagonista da jogada polêmica foi Adrien Rabiot, devido a um toque de mão no início do ataque.

Sobre o assunto, Wahbi disse em declarações após a partida: “O gol surgiu de uma jogada coletiva; alguns jogadores pararam porque viram um toque de mão, e de fato houve um toque de mão. Não sei se deveria ter sido marcado ou não, não tenho certeza, mas foi o que aconteceu. Depois disso, veio uma jogada individual de Mbappé, e ele marcou a partir dela”.

Sobre a partida, o técnico do Marrocos disse: “Temos que reconhecer que jogamos contra uma equipe muito boa. Sofremos bastante no primeiro tempo e tivemos uma defesa importante de Yassine Bounou no pênalti, mas no segundo tempo nos defendemos melhor; especialmente com a posse de bola, ficamos mais tranquilos e confiantes”.

E acrescentou: “Em determinado momento, fomos muito melhores, e por isso parecia que alguns jogadores, no primeiro tempo, estavam procurando recuperar o fôlego; vimos que os próprios jogadores começaram o segundo tempo de forma excelente”.

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E continuou: “No final, foi difícil, mas acho que devemos continuar acreditando e trabalhando, e seguir construindo e desenvolvendo os fundamentos, para que tenhamos mais opções e alternativas quando ocorrerem lesões ou alguns jogadores estiverem menos preparados”.

Wahbi explicou que a eliminação da Copa do Mundo representa uma grande decepção para a equipe, dizendo: “Estamos muito decepcionados porque queríamos mais, mas temos que aceitar a situação. Vamos continuar trabalhando e não vamos parar por aqui”.

Sobre o futuro da seleção marroquina, que conta com um grupo de jogadores jovens, Wahbi disse: “O futuro será promissor se continuarmos assim. Isso não significa que não quiséssemos vencer hoje; fizemos de tudo para tentar a vitória, mas enfrentamos uma boa equipe”.

E o técnico do Marrocos concluiu: “Sabemos perfeitamente que precisamos continuar trabalhando; temos um grande reservatório de talentos e jogadores jovens, por isso continuaremos confiantes e, com certeza, não vamos parar”.