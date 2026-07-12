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"Parabéns" irônicos do pai de Haaland ao árbitro da partida da Inglaterra após a eliminação da Noruega

Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
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Noruega
England
EUA

Erros polêmicos

Alfie Haaland, pai do astro norueguês Erling Haaland, dirigiu uma crítica contundente, disfarçada de “parabéns” irônicos, ao árbitro francês Clément Turpin, após a eliminação da Noruega das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 diante da Inglaterra (2 a 1 na prorrogação), em partida marcada por decisões arbitrais polêmicas que favoreceram os Três Leões, segundo o ex-jogador da seleção nacional.

E apesar da “felicitação” de Alfi Haaland a Jude Bellingham, ex-companheiro de seu filho no Borussia Dortmund, por seus dois gols decisivos, ele não hesitou em dirigir críticas a Turpin, considerando que suas decisões polêmicas decidiram o destino da partida a favor da Inglaterra, em uma clara referência ao descontentamento dos noruegueses com o desempenho da arbitragem.

Três lances polêmicos

A primeira reclamação da Noruega foi sobre o gol de empate da Inglaterra, já que relatos indicaram que a bola tocou no cabo da câmera “aranha” suspensa no teto do estádio após o lançamento de lateral executado pelo goleiro Niland, o que alterou sua trajetória e resultou no primeiro gol de Bellingham, embora a FIFA tenha negado posteriormente que tenha ocorrido qualquer contato com base nos dados do chip inteligente, os vikings não ficaram totalmente convencidos.

Mais tarde na partida, a Noruega marcou um segundo gol em um escanteio, mas Turban o anulou após uma revisão polêmica pelo sistema de vídeo-árbitro (VAR), marcando uma falta de Haaland antes que a bola entrasse em jogo, e mandou repetir o escanteio — uma decisão que provocou a indignação dos jogadores noruegueses.

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Erro fatal nos momentos decisivos

Pouco tempo depois, ocorreu um terceiro incidente em que os papéis se inverteram: quando a bola bateu na trave, enquanto um jogador norueguês se preparava para cabecear, ele caiu no chão ainda no ar após um contato evidente, mas Turban não marcou nenhuma falta, e os árbitros do VAR também não intervieram para revisar a jogada, o que provocou uma onda de indignação nas fileiras norueguesas.

Após a partida e a eliminação da Noruega do torneio, Alvi Haaland não hesitou em enviar sua mensagem irônica ao parabenizar Bellingham, em uma clara alusão de que a arbitragem teve um papel decisivo no resultado da partida, em meio a uma onda de críticas generalizadas ao desempenho da arbitragem na Copa do Mundo de 2026, após incidentes semelhantes ocorridos em outras partidas do torneio.

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