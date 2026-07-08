Luka Modrić, meio-campista do Milan e ex-técnico do Al-Ittihad da Arábia Saudita, está prestes a assumir o cargo de técnico da seleção croata nos próximos meses, sucedendo o ex-técnico Zlatko Dalić.

A Federação Croata de Futebol anunciou, nesta quarta-feira, a saída de Dalić do cargo de técnico da seleção principal, após cerca de nove anos no cargo, desde 2017.

O jornal britânico “The Telegraph” informou que o também croata Slaven Bilić é o principal candidato a assumir o cargo no próximo período, sucedendo Dalic, 14 anos após ter deixado a função.

Bilic treinou a seleção da Croácia entre 2006 e 2012, antes de comandar vários clubes, com destaque para o Al-Ittihad entre 2018 e 2019, e o Al-Fateh entre 2023 e 2024, além do West Ham, do West Bromwich Albion, do Watford e do Beşiktaş, mas está desempregado desde 2024.

O jornal destacou que o retorno do ex-técnico do Al-Ittihad seria extremamente benéfico, especialmente no que diz respeito ao meio-campista Luka Modrić, já que foi Bilic quem o convocou pela primeira vez para a seleção principal da Croácia na Euro 2008.

Segundo o jornal, a contratação de Bilic poderia fazer com que Modrić reconsiderasse sua decisão de se aposentar do futebol internacional após a Copa do Mundo de 2026 e continuasse jogando pela seleção croata até a Euro 2028.

Vale lembrar que a seleção croata voltará aos campos em setembro próximo, quando enfrentará a seleção tcheca na primeira rodada do Grupo 3 da Liga das Nações de 2027, que conta ainda com as seleções da Espanha e da Inglaterra.