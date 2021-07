Para quais times torcem os medalhistas do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio?

Além do amor pelo seu esporte, os atletas brasileiros que conquistaram medalhas também gostam de futebol; confira o time de cada um deles

As Olimpíadas de Tóquio estão emocionando muitos brasileiros. Já são sete medalhas para o Brasil nas mais diversas modalidades, incluíndo em duas estreantes com as pratas de Rayssa Leal e Kelvin Hoefler no Skate Street e o ouro de Ítalo Ferreira no surfe.

Modalidades tradicionais dos jogos também já renderam comemorações para os brasileiros. Rebeca Andrade levou a prata na Ginástica, enquanto Mayra Aguiar e Daniel Cargnin ficaram com o bronze no Judô.

Além do amor pelo esporte que praticam, os atletas do Brasil também gostam de futebol e cada um deles torce para um equipe da modalidade mais popular do país. Vale lembrar que o Brasil segue vivo em busca de medalhas no futebol tanto no feminino quanto no masculino.

Pensando nisso, a Goal listou todos os medalhistas brasileiros e os times que eles torcem.

OURO

Ítalo Ferreira, Surfe - Flamengo

Alô, @italoferreira!



Alô, @italoferreira!

O seu Manto Sagrado já está aqui na Gávea te aguardando! Assim que você chegar ao Brasil, te entregaremos! Valeu, campeão! 🏄‍♂️🥇❤️🖤#CRF pic.twitter.com/TilevEzPAW — Flamengo (@Flamengo) July 27, 2021

PRATA

Rayssa Leal, Skate Street - Corinthians

Kelvin Hoefler, Skate Street - Santos

A PRIMEIRA MEDALHA BRASILEIRA É DA NAÇÃO SANTISTA! @KelvinHoefler é PRATA nas Olimpíadas #Tokyo2020. Um orgulho que nem todos podem ter! 🛹🥈 pic.twitter.com/IOWQynMZaR — Santos Futebol Clube (@SantosFC) July 25, 2021

Rebeca Andrade, Ginástica - Flamengo

MARCADA NA HISTÓRIA!🥈



MARCADA NA HISTÓRIA!🥈

Rebeca Andrade brilha, faz linda apresentação e conquista a medalha de prata para o Brasil! É O FLAMENGO NO PÓDIO! A GENTE TE AMA E TEM MUITO ORGULHO DE VOCÊ, CRAQUE! #VamosRebeca #FlaGinástica pic.twitter.com/rnJjbGXtpA — Time Flamengo (@TimeFlamengo) July 29, 2021

BRONZE

Daniel Cargnin, Judô - Grêmio

No último final de semana teve #CriaDoCristal conquistando medalha em #Tokyo2020!



O judoca Daniel Cargnin foi bronze na categoria até 66kg. Daniel já jogou pelo Tricolor, na @escgremiofbpa, hoje representa todo o Brasil lá no Japão. Parabéns, Daniel! 🥉🥋



📸Gaspar Nóbrega / COB pic.twitter.com/kiim4egk6z — Grêmio FBPA (@Gremio) July 27, 2021

Mayra Aguiar, Judô - Grêmio

Mais alguém acordou e já estava MAYRIZADO?! 💙🥉🥋 pic.twitter.com/pSRwlNHyzQ — Grêmio FBPA (@Gremio) July 29, 2021

Fernando Scheffer, Natação - Grêmio