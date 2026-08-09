O clube espanhol Villarreal se movimentou para reforçar seu elenco com uma contratação argelina de destaque, durante a atual janela de transferências de verão.

O site "Foot Mercato" informou que o argelino Hicham Boudaoui, estrela do Nice francês, entrou na lista de interesses da equipe espanhola.

Boudaoui, de 26 anos, se juntou ao Nice em 2019, disputou 207 partidas pelo clube e marcou 14 gols.

O contrato de Boudaoui, que disputou 37 partidas internacionais pela seleção da Argélia, se encerra com o Nice no verão de 2027.

O Foot Mercato destacou que o Villarreal se movimentou nos últimos dias para se informar sobre a situação de Boudaoui e saber da possibilidade de contratá-lo neste verão.

O Villarreal considera que Hicham Boudaoui possui características adequadas à equipe, a fim de formar uma dupla de destaque com o senegalês Pape Gueye no meio-campo.