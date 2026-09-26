A Federação Bareinita de Futebol emitiu um novo comunicado para comentar a rejeição de seu protesto sobre a participação do jogador do Catar, Assim Madibo.

Madibo participou da partida do Catar contra o Bahrein, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Golfo, que terminou com a vitória do Catar por dois gols a zero.

O Bahrein apresentou um protesto à Federação do Golfo sobre a participação de Madibo, que havia recebido uma punição de suspensão por 5 partidas por parte da Fifa, após uma entrada violenta contra o canadense Ismaël Koné, durante a Copa do Mundo de 2026.

A conta dos canais esportivos de Abu Dhabi, na plataforma X, informou que o comitê disciplinar da Federação do Golfo rejeitou o protesto do Bahrein, por não tê-lo apresentado dentro do prazo legal estabelecido de duas horas a partir do apito final da partida, conforme o artigo (19/1) do regulamento disciplinar.

A Federação Bareinita afirmou, por meio de sua conta na plataforma X, que exige da Secretaria-Geral da Federação do Golfo a instauração de ofício do caso da participação de Assim Madibo.

E prosseguiu: "O parágrafo 7 do artigo 19 do regulamento disciplinar e de recursos da Federação do Golfo estabelece a competência da Secretaria-Geral para a instauração de ofício das infrações que não foram notadas pelos responsáveis pela partida".

E acrescentou: "Enquanto o parágrafo 8 confirmou que a não instauração dentro do prazo estabelecido não implica nulidade. E isso confirma que o regulamento não tornou a movimentação da infração dependente apenas da apresentação de um protesto, mas concedeu à Secretaria-Geral um poder independente para instaurá-la sempre que ela lhe for revelada".

A Federação Bareinita enfatizou: "E com o que foi levantado sobre a legalidade da participação de Madibo, que se tornou de conhecimento da Secretaria-Geral da Federação do Golfo após a apresentação do protesto, e considerando que o parágrafo 4 do artigo 55 considera a escalação de um jogador não elegível uma infração que obriga a considerar sua seleção como perdedora por 0-3, fica claro que o poder da Secretaria-Geral na instauração visa tratar das questões essenciais que afetam a validade da partida e não deixá-las dependentes da iniciativa dos adversários".

O comunicado destacou: "Diante disso, a Federação Bareinita solicita à Secretaria-Geral da Federação do Golfo o exercício de sua competência nos termos do artigo (7/19) e o encaminhamento do fato ao comitê disciplinar para verificar a extensão da legalidade da participação do jogador de maneira objetiva, sem que a rejeição anterior do protesto do ponto de vista formal impeça isso, informando a federação sobre os resultados e decisões decorrentes das medidas adotadas".







