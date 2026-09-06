Depois de semanas afastado, o francês Aurélien Tchouaméni, estrela do Real Madrid, treinou com o grupo neste domingo, mas não participou de todos os trabalhos, tendo feito a grande maioria deles.

O jornal AS informou que há um otimismo cauteloso em relação a Tchouaméni, pois os indicadores são bons, depois que ele se livrou das dores que sentia desde a Copa do Mundo, mas os processos de recuperação precisam de seu tempo.

Especificamente com Tchouaméni, o clube merengue está agindo com o máximo de cautela, já que a prioridade é que não haja qualquer recaída do astro francês.

Por isso, apesar da imagem positiva que apareceu hoje, Tchouaméni não será titular diante da Inter de Milão na Liga dos Campeões da Europa e é improvável até que entre na lista de relacionados para a partida.

Por essa razão, o entusiasmo provocado pelo retorno do jogador francês aos treinos deve permanecer dentro de um quadro de cautela, sendo possível falar em chegada à etapa final da recuperação, mas ainda não à linha de chegada.

Assim, o técnico José Mourinho manterá seu grande dilema antes da partida de terça-feira, já que Fede Valverde estará totalmente disponível, e há 3 jogadores suspensos, sendo eles Camavinga, Bernardo Silva e Arda Güler, enquanto Tchouaméni ainda está na fase de recuperação e sob rigorosa observação.

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