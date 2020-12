Para 2021, Flamengo prevê apenas a compra de Pedro e quase R$ 100 milhões em bilheteria

Rubro-Negro aprovou o orçamento financeiro de 2021 e aposta em quase um bilhão de reais de receitas

Na noite da última terça-feira (15), o Conselho Administrativo do aprovou, por ampla maioria, o orçamento financeiro de 2021. Foram 63 votos favoráveis e apenas 7 contrários. As metas estipuladas são consideradas bem otimistas, principalmente em relação ao momento atípico do mundo. O espera arrecadar R$ 953 milhões de reais no próximo ano, montando bem superior aos R$ 726 milhões de 2020.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Confira abaixo os principais detalhes do orçamento financeiro aprovado:

Mais times

Vendas de jogadores

O Flamengo estipula ao menos R$ 168 milhões em vendas de atletas. Em 2020, o Rubro-Negro estipulou R$ 80 milhões e apenas com a venda de Reinier, na casa dos R$ 136 milhões, faturou R$ 109 milhões.

Compra de jogadores

O documento fiscal aprovado, prevê apenas a compra de um jogador, no valor de R$ 30 milhões e é justamente algo em torno deste montante que o Flamengo precisará desembolsar para pagar as primeiras duas parcelas da compra do atacante Pedro, junto à . O Rubro-Negro pagará os 14 milhões de euros divididos em 3 anos, serão duas parcelas por ano. De modo geral, a diretoria prevê gastos bem menores com o futebol.

Projeções otimistas em campo

Se a temporada 2020 frustou o torcedor em relação a Copa do e a , o Flamengo segue confiante em dar a volta por cima em 2021. Na previsão orçamentária, o clube mira chegar à semifinal da Libertadores e conta com os valores de premiação de corrente desta possível campanha.

O mesmo acontece quando o assunto é a . O documento prevê o clube chegando ao menos até às semifinais do torneio continental. Em relação ao Brasileirão, o Flamengo aposta em pelo menos um vice-campeonato.

O curioso é que o Rubro-Negro prevê premiação dupla no Brasileirão, uma vez que a premiação de 2020 só será depositada em 2021.

Volta do público aos estádios

Talvez um dos pontos mais polêmicos do documento fiscal seja a aposta na volta do público já no primeiro semestre de 2021. O Rubro-Negro prevê quase R$ 100 milhões em bilheteria e estádios abertos com 100% da capacidade já em abril.

A visão otimista parte de um príncipio que, carente por conta do longo período longe dos estádios, o torcedor tenha "sede" de reencontrar o time.

Caso os jogos continuem sem público, será necessário fazer uma readequação.

Depois da aprovação, um dos grupos políticos da oposição, o "SóFla" se manifestou no Twitter. Em nota, eles garantiram "preocupação quanto as premissas excessivamente otimistas"

"O SóFLA sempre defendeu a gestão profissional e responsável dos recursos do Flamengo e, por essa razão nos causam bastante preocupação as premissas excessivamente otimistas adotadas na proposta de orçamento levada à deliberação no Conselho de Administração na noite de hoje. mbora o grupo reconheça a boa saúde financeira do clube, entendemos que o orçamento deveria ter sido elaborado com base em premissas mais realistas, considerando o atual contexto econômico e sanitário do país".

Mais artigos abaixo

Nesta semana, o Flamengo anunciou a extensão de um acordo com a EY, uma das maiores empresas globais de auditoria e consultoria de gestão, planejamento tributário e de transções coorporativas do mundo.

"A continuidade da auditoria da EY em um contrato de duração de longo prazo, além de reconfirmar o caminho do Flamengo em busca de processos transparentes e práticas cada vez mais profissionais, também se molda no novo planejamento estratégico 2021-2030, criando um clube cada vez mais forte e global. Da mesma forma, reforça a opção definitiva do clube por um modelo de gestão similar ao das principais entidades esportivas do mundo, bem como a sua ambição de competir nos melhores padrões e patamares do futebol, sejam eles esportivos, tecnológicos ou administrativos", celebrou o Flamengo em nota.