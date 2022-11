Paquetá ou Rodrygo, qual o melhor jogador para a função de Neymar na Copa do Mundo?

Com o Brasil vendo o seu grande craque mais uma vez lesionado, Tite possui outras boas opções no Qatar

A lesão de tornozelo sofrida por Neymar contra a Sérvia, na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, até pode não tirar o grande craque da seleção do torneio se a equipe de Tite confirmar o que se espera e seguir adiante na fase de mata-mata. De qualquer maneira, passa a ser uma preocupação a se levar em conta – basta relembrar as exibições de Ney em 2018, um tanto abaixo do esperado, quando vinha se recuperando de um problema físico.

O óbvio é que não há um substituto ideal para um craque do nível de Neymar, ainda que a seleção brasileira tenha boas opções no banco de reservas. Nomes como Lucas Paquetá, a depender da entrada de um outro meio-campista, ou até mesmo de Rodrygo parecem ser os mais prováveis se pensarmos na manutenção do esquema tático usado na boa estreia com vitória sobre os sérvios.

Mantendo o 4-2-3-1 usado nos 2 a 0 sobre a Sérvia, a opção mais segura seria colocar Lucas Paquetá adiantado na posição de camisa 10. Se for o caso, a tendência é que Fred entre no time para fazer a dupla de volantes com Casemiro – seu companheiro de time também no Manchester United. A entrada de Bruno Guimarães também seria uma opção, mas levando em conta a participação de Fred durante o ciclo até esta Copa, o atleta dos Red Devils seria o nome mais óbvio.

Uma outra opção seria escalar Rodrygo centralizado, mantendo Paquetá como volante ao lado de Casemiro. O jovem do Real Madrid, vale destacar, chegou a desempenhar a função de meia centralizado em vitória do Real Madrid, por 2 a 1, sobre o Shakhtar Donetsk, na Champions League, e foi decisivo com gol e assistência. Após o jogo, o técnico Carlo Ancelotti fez questão de elogiar a versatilidade em alto nível do ex-santista: “por causa de sua qualidade ele pode jogar em qualquer lugar”, afirmou.

Mesmo quando atua aberto pela direita, Rodrygo tem se acostumado a centralizar suas ações, conforme mostra o seu mapa de calor pelo Real Madrid nesta temporada.

No entanto, Lucas Paquetá seria uma escolha mais segura para o momento. Além de estar mais acostumado a desempenhar nesta posição, onde tem sido titular pelo West Ham, ainda seria uma opção que poderia reforçar o poder de marcação do meio de campo.

Neymar não fez gol sobre a Sérvia, mas foi um dos melhores em campo. A sua ausência é sentida e seria assim em qualquer time ou seleção, mas ver o Brasil sem o seu principal craque não motiva mais tanto desespero quanto em anos anteriores. O desempenho do Brasil na Copa América de 2019, apesar de mudanças de algumas peças de lá pra cá, mostra que Tite conseguiu montar uma equipe forte com ou sem o seu nome mais famoso.