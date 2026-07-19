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Fans of Argentina Gather New York Ahead of FIFA World Cup FinalGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Pânico na Espanha... A Argentina é a mais perigosa “assassina em série” da história da Copa do Mundo

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Alemanha x Paraguai
Alemanha
Paraguai
Espanha
Argentina
EUA
Alemanha
Paraguai

Os dançarinos de tango decidiram várias partidas nos últimos instantes

A seleção argentina entra em campo contra a Espanha, neste domingo à noite, na final da Copa do Mundo de 2026, contando com uma das principais armas que marcaram sua trajetória no torneio: a capacidade de marcar gols nos minutos finais.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, a seleção argentina marcou 8 gols entre os minutos 76 e 90 nesta edição, igualando o recorde registrado pela Alemanha na Copa do Mundo de 1954 como a seleção que mais balançou as redes nesse intervalo de tempo durante uma única edição do torneio.

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A seleção argentina se classificou para a final após liderar seu grupo, derrotar Cabo Verde (3 a 2) nas oitavas de final, superar o Egito pelo mesmo placar nas quartas de final, antes de derrotar a Suíça (3 a 1) nas quartas de final e a Inglaterra (2 a 1) na semifinal.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Da mesma forma, a Espanha também liderou seu grupo, eliminou a Áustria (3 a 0) nas oitavas de final, derrotou Portugal (1 a 0) nas quartas de final, antes de vencer a Bélgica (2 a 1) nas quartas de final e a França (2 a 0) na semifinal.

A seleção de Lionel Scaloni busca o quarto título mundial de sua história, após as conquistas em 1978, 1986 e 2022, enquanto a Espanha busca seu segundo título mundial, depois de levantar a taça pela primeira e única vez na edição de 2010.


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