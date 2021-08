Palpites do dia: quartas de final da Copa do Brasil 2021

Confira dicas para apostar nos duelos das quartas de final da Copa do Brasil

A Copa do Brasil vai chegando em sua reta final e, dos 72 clubes que iniciaram a disputa em março, apenas oito restaram em agosto. Athletico, Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Santos e São Paulo disputam o cobiçado troféu da competição milionária que premiará o campeão com até R$ 73,6 milhões. Em tempos de austeridade econômica potencializada pela perda de receitas por conta da pandemia, esta injeção de capital será muito bem vinda nos cofres dos clubes postulantes ao título. Por isso, o Aposta Ganha.Brasil oferece os melhores palpites do dia para esses grandes jogos.

Palpites do dia: Athletico x Santos | Arena da Baixada | 25/8 - 19h

O jogo que abre as quartas de final da Copa do Brasil não poderia ser mais imprevisível. De um lado o Athletico do português António Oliveira. Do outro, o Santos de Fernando Diniz. Numa partida que coloca frente a frente treinadores com ideias de jogo antagônicas, este confronto entre paranaenses e paulistas tem tudo para ser um dos mais emocionantes e movimentados da rodada.

Sob o comando de um treinador da escola portuguesa, o Athletico adota um modelo de jogo de forte ocupação dos espaços e de rápidas transições pelos corredores. Antes de ser efetivado como treinador do Athletico, António Oliveira trabalhou como auxiliar técnico no Tractor Club, do Irã, e no Kazma, do Kwait. Estes são considerados dois dos maiores clubes do Golfo, no Oriente Médio, e costumavam jogar da mesma maneira que o Furacão joga atualmente.

Desde que António Oliveira preencheu a vaga deixada por Paulo Autuori, o CAP passou a alinhar no 4-2-3-1 na fase ofensiva e no 4-4-2 na fase defensiva. Com foco principal no fechamento dos espaços pelo centro do campo e foco nas investidas em transições ofensivas rápidas pelos corredores laterais, o Athletico paranaense se tornou uma das equipes mais equilibradas entre os setores ofensivo e defensivo do Brasil.

Mesmo dividindo atenções com as disputas do Campeonato Brasileiro Série A, da Copa Sul-Americana e até mesmo do Campeonato Paranaense, o Athletico se impôs em campo e eliminou o Avaí na terceira fase da Copa do Brasil e o Atlético-GO nas oitavas de final.

Depois disso, eliminou a LDU nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Portanto, é possível dizer que o Athletico paranaense de Antônio Oliveira vem muito confiante para este mata-mata frente ao Santos.

Santos este que adota um modelo de jogo distinto ao do Furacão. Enquanto o Athletico preza por um jogo reativo, o Peixe adota uma postura mais agressiva e propositiva na fase ofensiva. Agressão e proposição que é a principal característica do seu treinador, Fernando Diniz. Diniz ficou conhecido no futebol brasileiro em 2015, quando comandou o Audax na campanha do vice-campeonato paulista daquele ano. Na final, foi derrotado justamente pelo Santos.

Num golpe do destino, seis anos depois da derrota na final do Campeonato Paulista, Fernando Diniz assumiu o comando do Alvinegro Praiano. Logo que chegou na Vila Belmiro, deu atenção especial ao fator psicológico e emocional do elenco - que vinha bastante abalado após a sequência de resultados negativos sob o comando do argentino Ariel Holan.

Dentro de campo, o Santos passou a ser mais ativo na fase ofensiva e mais consistente na fase defensiva. Normalmente, ataca no 4-3-3 e se defende no 4-4-2. Apesar da maior solidez defensiva conquistada a partir da chegada de Fernando Diniz, o Peixe foi eliminado da Taça Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Nas fases anteriores da Copa do Brasil, tomou alguns sustos em jogos contra adversários mais frágeis, como Juazeirense/BA e Cianorte/PR. Vem de eliminação recente na Sul-Americana e o emocional do elenco certamente está em baixa.

Conclusão: o Athletico Paranaense possui um modelo de jogo mais consolidado sob o comando de António Oliveira do que o Santos de Fernando Diniz. Vem de classificação recente para as semifinais da Copa Sul-Americana, enquanto o Peixe foi eliminado pelo Libertad. Por fim, conta com a mística da Arena da Baixada, um dos estádios mais hostis da América do Sul.

Palpite: Athletico ML

Palpites do dia: Grêmio x Flamengo | Arena do Grêmio | 25/8 - 21h30

(Foto: Alexandre Vidal/CR Flamengo)

Nos últimos anos, os confrontos entre Grêmio e Flamengo vêm sendo dominados pelos cariocas. Já são oito jogos do Rubro-Negro sem perder para o Tricolor. Nesta sequência, o Fla venceu seis vezes e empatou dois jogos. Os resultados mais marcantes do clube da Gávea neste período certamente foram o 5 a 0 aplicado nas semifinais da Libertadores de 2019 e o 4 a 2 aplicado em plena Arena do Grêmio no Brasileirão de 2020.

Grêmio e Flamengo passaram por mudanças recentes no comando técnico. Enquanto o Tricolor Gaúcho contratou Luiz Felipe Scolari para ocupar o posto deixado por Tiago Nunes, o Rubro-Negro Carioca substituiu Rogério Ceni por Renato Gaúcho (que é um dos maiores - senão o maior - ídolos do Grêmio).

Desde que Felipão assumiu o comando do clube, o Grêmio passou a jogar de maneira reativa e certamente será dessa forma que se comportará nos jogos deste mata-mata. Com foco principal na imposição física pelo corredor central, é muito provável que o Tricolor dos Pampas baixe as linhas de marcação e alinhe no 5-4-1 - ou até mesmo no 6-3-1 - na fase defensiva, protegendo os corredores a todo custo. Na fase ofensiva, tentará surpreender através dos contra-ataques.

Do outro lado, a proposta do Flamengo será antagônica. Desde que Renato Gaúcho assumiu o comando técnico, o Rubro-Negro passou a executar o modelo de jogo mais ofensivo e eficiente do Brasil. Como um rolo compressor, atropelou os adversários da Taça Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e só foi parado pelo Internacional de Diego Aguirre.

Alinhando num esquema tático mutável, que varia do 4-2-3-1 para o 4-3-3 e do 4-3-3 para o 4-2-4, o Flamengo vive um momento maravilhoso e no último meio de semana garantiu sua vaga nas semifinais da Taça Libertadores da América. Voltou a golear o Olimpia - dessa vez por 5 a 1, no Mané Garrincha - e avançou de fase. Nas semis, enfrentará o Barcelona de Guayaquil e, junto ao Atlético Mineiro, é um dos grandes favoritos ao título da Libertadores.

Conclusão: o Grêmio ainda passa por um processo de adaptação sob o comando de Luiz Felipe Scolari e o foco principal da equipe é no Campeonato Brasileiro, onde precisa fazer uma campanha de recuperação no segundo turno para evitar seu terceiro rebaixamento na história do Brasileirão.

Em contrapartida, o Flamengo tem como objetivo principal conquistar todos os torneios que disputa e vem passando por cima dos seus adversários como um verdadeiro rolo compressor. Dos últimos oito jogos contra o Grêmio, venceu seis e empatou dois. Comandado por Renato Gaúcho (que buscará vingança contra seu ex-clube), deverá vencer este jogo em plena Arena do Grêmio e casas de apostas como a 1xbet colocando os cariocas como amplos favoritos.

Palpite: Flamengo ML

Palpites do dia: São Paulo x Fortaleza | Morumbi | 25/8 - 21h30

(Foto: Getty Images)

Hernán Crespo vs Juan Pablo Vojvoda. Que baita confronto de ideias! Este duelo entre São Paulo vs Fortaleza será um dos mais interessantes em termos táticos das quartas de final e tudo indica que teremos uma partida bastante movimentada no Morumbi, com muitos ataques por parte de ambas equipes.

No início da temporada 2021, quando se tornou campeão do Campeonato Paulista, o São Paulo de Hernán Crespo se notabilizou por conta da boa capacidade criativa. Porém, nos últimos meses, vem encontrando dificuldades para achar soluções na execução das transições defensivas - principalmente quando enfrenta equipes mais verticais.

Diante do Fortaleza, a tendência é que o Soberano seja mais agressivo, mantendo o esquema tático de três defensores e dois alas que participam do jogo apoiado. Apostando no jogo de amplitude e linhas um pouco mais altas, deve tentar agredir o Fortaleza desde o primeiro minuto. Mas terá muitos problemas para conter as transições do adversário... Nos últimos meses, o São Paulo vem sofrendo bastante contra equipes que se defendem em bloco baixo, atuando de forma reativa e em transição.

Ostentando um dos ataques mais eficientes do país desde que Juan Pablo Vojvoda assumiu o comando técnico, o Fortaleza se destaca pela intensidade sem a bola e também pelas transições ofensivas muito verticais e perigosas. Possui um ataque de boa mobilidade e extremamente veloz, que costuma levar muito perigo aos adversários que jogam em linha alta e executam a famosa marcação pressão.

Diante do São Paulo, a tendência é que o Fortaleza de Vojvoda tenha muita intensidade sem a bola, apostando nas transições ofensivas rápidas pelos corredores laterais diante de um time que, provavelmente, se mostrará espaçado em alguns momentos. Sendo assim, a partida deve ter um risco muito grande para o SPFC.

Conclusão: enquanto o São Paulo de Hernán Crespo adota um modelo de jogo mais ofensivo, com foco principal nas investidas em transição curta e no jogo apoiado por todos os setores do campo, o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda é uma equipe extremamente intensa na marcação pelo corredor central e extremamente veloz nas investidas em transições ofensivas rápidas. Por conta dessas características de ambas equipes, espera-se um jogo bastante movimentado e com múltiplos gols no Morumbi.

Palpite: Over 2

Palpites do dia: Fluminense x Atlético-MG | Nilton Santos | 26/8 - 21h30

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentaram recentemente pela Série A do Campeonato Brasileiro, mas não podemos considerar os mesmos aspectos de uma partida válida por um campeonato de pontos corridos para uma partida válida por um campeonato de mata-mata.

O Fluminense passa por um momento de instabilidade. Além de fazer péssima campanha no Brasileirão, o Tricolor das Laranjeiras foi eliminado nas quartas de final da Taça Libertadores da América pelo Barcelona de Guayaquil. Após a eliminação, a diretoria do clube, encabeçada pelo presidente Bittencourt, anunciou a demissão de Roger Machado. A diretoria também anunciou que o Flu será comandado temporariamente pelo auxiliar técnico Marcão, que comandou a equipe na reta final do Brasileirão de 2020.

No Brasileiro de 2020, sob o comando de Marcão, o Fluminense jogava de uma forma um pouco mais agressiva na fase ofensiva se comparado à era Roger Machado. Porém, é extremamente improvável que Marcão faça alterações drásticas no sistema de jogo da equipe para este próximo compromisso frente ao Atlético Mineiro. Logo, é muito provável que o Tricolor se comporte de maneira reativa e ceda a posse de bola ao Galo.

Galo este que vive momento maravilhoso sob o comando do técnico Cuca. Adotando um modelo de jogo versátil, o Atlético Mineiro consegue ser propositivo na mesma medida em que consegue ser reativo. É a típica equipe camaleão, que se adapta da melhor maneira possível ao que o jogo pede. Se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil após eliminar as equipes do Bahia e do Remo.

Recentemente, o Atlético garantiu vaga nas semifinais da Taça Libertadores da América, ao eliminar o River Plate nas quartas de final. Anteriormente, havia passado pelo Boca Juniors, nas oitavas de final. O Galo vem passando por cima de adversários tradicionais com a força do seu jogo coletivo e também com a força do seu jogo de individualidades. É uma das equipes mais perigosas do país.

Conclusão: o Fluminense, como já dito em parágrafo anterior, passa por um momento de instabilidade e vem de eliminação recente. Do outro lado, o Atlético Mineiro vem apresentando, ao lado do Flamengo, o melhor futebol do Brasil e é um dos grandes favoritos à conquista da Copa do Brasil.

Palpite: Atlético-MG ML