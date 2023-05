Palpite: Palmeiras x Grêmio – Brasileirão Série A – 10/5/23

Confira as melhores odds para o jogo entre o Palmeiras e o Grêmio pela quinta rodada do Brasileirão - Série A.

Esta quarta-feira, 10 de maio, no estádio Allianz Parque, o atual campeão brasileiro, Palmeiras, recebe o Grêmio pela 5ª rodada do Brasileirão.

O pontapé de partida é às 21h30, e o time paulista quer vencer para liderar a tabela, ainda que temporariamente, enquanto o Grêmio quer chegar no G4.

No retrospecto, este clássico interestadual já aconteceu por 95 vezes, com vantagem clara do time paulista, que venceu 42 vezes, empatou 33 e saiu derrotado em apenas 20 ocasiões.

Dicas de apostas Palmeiras x Grêmio

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Palmeiras e Grêmio pelo Brasileirão - Série A.

Palmeiras para vencer o jogo

​1.55 na bet365

1.52 na Sportingbet

1.53 na Betano

Mais de 2.5 gols

1.85 na bet365

1.82 na Sportingbet

1.85 na Betano

Mais de 8 escanteios

​1.28 na bet365

1.24 na Sportingbet

1.25 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Campeão favorito

Após ser campeão paulista, o Alviverde entrou bem no campeonato, onde segue invicto com três vitórias e um empate, ocupando a 2ª posição da tabela, atrás do Botafogo, único time com 100% de aproveitamento.

Jogando no Allianz Parque, os comandados de Abel Ferreira são favoritos para cravar a terceira vitória em casa nesta temporada.

Pela frente terá o campeão gaúcho, que acabou de subir de divisão e quer se afirmar no Brasileirão, onde é sétimo colocado com sete pontos, mas que tem um elenco tecnicamente mais fraco.

Aposta 1 - Palmeiras x Grêmio - Palmeiras para vencer: 1.55 na bet365, 1.52 na Sportingbet e 1.53 na Betano.

Festa de gols

Palmeiras está destacado como melhor ataque do Brasileirão com 11 gol já marcados, em quatro rodadas, e não deve ter dificuldades em estender essa série frente a um Grêmio que viu sua defesa vazada nos últimos quatro jogos.

No entanto, o ataque do time gaúcho também tem estado bem, marcando em 21 de 24 partidas em 2023, e somando três na última rodada.

Assim, se espera um jogo aberto, com o Palmeiras dominando o meio-campo e o Grêmio fechando na defesa para arriscar no contra-ataque.

Aposta 2 - Palmeiras x Grêmio - Mais de 2.5 gols: 1.85 na bet365, 1.82 na Sportingbet e 1.85 na Betano.

Lados de campo podem fazer a diferença

A equipe do Palmeiras possui um forte setor ofensivo que sabe atuar muito bem pelas beiradas, o que eleva as chances de gols e também de escanteios.

Nas últimas dez partidas em casa dos paulistas houve pelo menos quatro escanteios no primeiro tempo, e a média nos últimos duelos dos gaúchos também ultrapassa os 8,5.

Portanto, a aposta em oito ou mais escanteios é bem interessante e de risco reduzido.

Aposta 3 - Palmeiras x Grêmio - Mais de 8 escanteios: 1.28 na bet365, 1.24 na Sportingbet e 1.25 na Betano.