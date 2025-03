Palpite Palmeiras x Botafogo - Brasileirão Série A - 30/03/2025

Palmeiras x Botafogo iniciam o Brasileirão com tensões. Veja palpites para gols e cartões num confronto acirrado.

Veja os melhores mercados para apostar em Palmeiras x Botafogo, na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Mercado Palpite Odds na Sportingbet Cartões Mais de 5,5 cartões 1.75 Gols Ambos os times marcam 1.83 Escanteios Menos de 10,5 escanteios 1.72

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 28/03/2025 às 15h.

Ciclo final de Abel Ferreira caminha para momentos complicados

Destaque dos últimos anos como um dos principais treinadores do futebol brasileiro, Abel Ferreira vai caminhando para o seu último ano no comando do Palmeiras de maneira melancólica. O treinador acumula recentemente brigas com alguns atletas e reclamação pelo longo período longe da família.

Além disso, dentro de campo o time não vai rendendo e apresenta inúmeros problemas. No Paulistão a equipe se classificou na última rodada e nas fases seguintes flertou com uma eliminação precoce. Perto da disputa do Super Mundial, a equipe já começa a se preocupar, assim como o Botafogo, que também estará na mesma competição.

Escalações Prováveis para Palmeiras x Botafogo

Escalação esperada da Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Benedetti, Naves e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Rios e Raphael Veiga; Facundo Torres; Estevão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Escalação esperada do Botafogo: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Arthur, Santiago Rodríguez e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva

Mais de 5,5 cartões

Precisando do resultado, as duas equipes devem entrar muito tensas, facilitando assim o alto número de cartões. O Botafogo, visitante desse duelo, quebrou a linha de mais de 4,5 cartões em 5 dos seus últimos 6 jogos e costuma apresentar um alto número de cartões durante suas partidas.

Em confrontos diretos, uma situação semelhante. Nos últimos 5 confrontos, em pelo menos 4 deles tivemos a marca de 5 ou mais cartões sendo quebrada. Vale também destacar que o confronto será apitado por Abel Ramon Abbati, que possui uma média inferior a 5 cartões amarelos por partida.

Palpite 1 - Mais de 5,5 cartões com odd 1.75 na Sportingbet

Ambos os times marcam

Não marcando nenhum gol nos últimos 2 jogos, o Palmeiras apresenta muitos problemas ofensivos e precisa reverter esse cenário para não ter problemas ao longo do campeonato. Mesmo com a contratação de Vitor Roque, a equipe ainda precisa de ajustes para ir em busca dos resultados.

Contra o Botafogo, o time terá um número interessante para quem gosta de apostar em ambos marcam. Em pelo menos 7 dos últimos 10 confrontos entre os times essa linha bateu, sendo uma aposta interessante para esse confronto.

Palpite 2 - Ambos os times marcam com odd 1.83 na Sportingbet

Menos de 10,5 escanteios

Mesmo com a necessidade de mostrar serviço, os times não devem optar por muitos cruzamentos, ainda mais porque os atacantes das equipes não possuem características de serem cabeceadores letais.

Isso é comprovado tanto nos últimos jogos do Botafogo, quanto em confrontos diretos. Nos 8 jogos anteriores do Fogão, em pelo menos 7 tivemos 10 ou menos escanteios. Além disso, em confrontos diretos contra o Palmeiras, em 4 dos últimos 5 tivemos 10 ou menos escanteios, o que favorece a possibilidade de isso acontecer no jogo deste domingo.

Palpite 3 - Menos de 10,5 escanteios com odd 1.72 na Sportingbet