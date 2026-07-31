Cole Palmer, astro do Chelsea da Inglaterra, revelou uma situação curiosa que viveu enquanto acompanhava os jogos da seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, depois de ter ficado de fora da lista final. Ele admitiu que caiu no sono durante o intervalo do primeiro tempo do confronto épico em que a Inglaterra venceu o México por 3 a 2 nas oitavas de final.

Palmer, de 24 anos, disse, durante a turnê de pré-temporada do Chelsea na Austrália, em declarações que arrancaram risadas dos presentes na coletiva de imprensa: "Sim, assisti à partida, mas dormi no primeiro tempo", em referência ao jogo que começou às duas da madrugada no horário de Greenwich, após ter sido adiado por uma hora por causa de tempestades.

Corte surpreendente

O meia-armador do Chelsea foi um dos nomes de maior destaque cujo corte pelo técnico Thomas Tuchel da lista de 26 jogadores para disputar o torneio realizado na América do Norte surpreendeu, apesar do seu nível diferenciado no clube.

Palmer explicou que acompanhar as partidas de longe foi um verdadeiro desafio, afirmando: "Obviamente eu estava longe, e os horários eram meio malucos na América, então foi um pouco difícil, mas eu assisti aos jogos de verdade".

Apesar de ter dormido durante o primeiro tempo, Palmer perdeu a chance de assistir ao que é considerado uma das maiores vitórias da Inglaterra na história da Copa do Mundo, quando a seleção inglesa conquistou uma vitória corajosa com dez jogadores sobre o México em seu reduto, o famoso Estádio Azteca.

O corte como motivação para a revanche

O jogador inglês não escondeu que ficar de fora do Mundial será um forte estímulo para ele na próxima temporada, garantindo que usará essa experiência amarga como motivação extra para provar seu valor.

Ele disse em tom firme: "Naturalmente, se alguém te diz que você não é bom o suficiente para entrar na lista, você vai se esforçar ainda mais", em uma mensagem clara a Tuchel e à comissão técnica da seleção inglesa.

Vale lembrar que o corte de Palmer lhe deu algum tempo, do qual ele precisava com urgência, para descansar e se recuperar após a longa temporada 2025-26, na qual sofreu com múltiplas lesões que afetaram seu nível físico.

Preparação para a nova temporada sob o comando de Xabi

Palmer se prepara atualmente para a nova temporada sob o comando do treinador espanhol Xabi Alonso no Chelsea, que enfrentará seu rival tradicional Tottenham em um amistoso no próximo sábado, como parte dos preparativos para a nova temporada.