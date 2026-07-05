Palmer: Assistir à Copa do Mundo? Estou aproveitando as férias de verão

Parece que Cole Palmer, estrela do Chelsea, ainda está profundamente decepcionado após ter sido excluído da lista da seleção inglesa que disputará a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Palmer desempenhou um papel de destaque sob o comando do técnico Thomas Tuchel durante a campanha das eliminatórias para a Copa do Mundo e foi titular na última partida amistosa da Inglaterra contra o Japão, antes do anúncio da convocação dos Três Leões no mês passado.

A temporada decepcionante do Chelsea acabou levando à exclusão do jogador de 24 anos, que se tornou um dos muitos jogadores de destaque excluídos da lista da Inglaterra.

A seleção da Inglaterra se prepara para um confronto cheio de riscos contra o México, na madrugada desta segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Em declarações ao jornal “The Times” sobre assistir à Copa do Mundo, Palmer disse: “Assisto aos jogos sempre que tenho oportunidade. Estou aproveitando minhas férias e fazendo coisas diferentes, mas quando estou relaxado, sim, se houver um jogo sendo transmitido, eu assisto”.

Ele acrescentou, segundo reportagem do jornal inglês “Metro”: “É claro que gostaria de fazer parte da equipe; todo jogador de futebol quer estar na Copa do Mundo, mas é uma decisão que não posso mudar e que é difícil, seja qual for o motivo”.

E concluiu: “Mas estou apenas tentando aproveitar as férias de verão, o primeiro verão em que tenho férias na vida”.











