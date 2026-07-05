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Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

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Palmer: Assistir à Copa do Mundo? Estou aproveitando as férias de verão

México x Inglaterra
México
Inglaterra
Copa do Mundo
C. Palmer
México
England

Jogador do Chelsea paga o preço pela temporada decepcionante do clube

Parece que Cole Palmer, estrela do Chelsea, ainda está profundamente decepcionado após ter sido excluído da lista da seleção inglesa que disputará a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Palmer desempenhou um papel de destaque sob o comando do técnico Thomas Tuchel durante a campanha das eliminatórias para a Copa do Mundo e foi titular na última partida amistosa da Inglaterra contra o Japão, antes do anúncio da convocação dos Três Leões no mês passado.

A temporada decepcionante do Chelsea acabou levando à exclusão do jogador de 24 anos, que se tornou um dos muitos jogadores de destaque excluídos da lista da Inglaterra.

A seleção da Inglaterra se prepara para um confronto cheio de riscos contra o México, na madrugada desta segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Em declarações ao jornal “The Times” sobre assistir à Copa do Mundo, Palmer disse: “Assisto aos jogos sempre que tenho oportunidade. Estou aproveitando minhas férias e fazendo coisas diferentes, mas quando estou relaxado, sim, se houver um jogo sendo transmitido, eu assisto”.

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Ele acrescentou, segundo reportagem do jornal inglês “Metro”: “É claro que gostaria de fazer parte da equipe; todo jogador de futebol quer estar na Copa do Mundo, mas é uma decisão que não posso mudar e que é difícil, seja qual for o motivo”.

E concluiu: “Mas estou apenas tentando aproveitar as férias de verão, o primeiro verão em que tenho férias na vida”.




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