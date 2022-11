Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Brasil Ladies Cup

Equipes estreiam na competição nesta quarta-feira (9); veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, pela primeira rodada do grupo B da Brasil Ladies Cup. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Palmeiras chega para a disputa da competição confiante após vencer a Libertadores no mês passado pela primeira vez em sua história, e também faz boa campanha no Campeonato Paulista, com apenas uma derrota em oito jogos.

Do outro lado, o Santos tem o melhor ataque do Campeonato Paulista, com 30 gols marcados, e chega para a Ladies Cup em busca de seu primeiro título na temporada.

Prováveis escalações

Escalação do provável PALMEIRAS: Amanda, Bruna, Julia, Katrine, Adailma, Ariadina, Camila, Júlia, Byanca, Poliana e Andressa..

Escalação do provável SANTOS: Anna Bia; Gi Oliveira, Tayla, Camila Martins e Bia Menezes; Brena, Ana Carla e Thaisinha; Jane, Fernanda e Cristiane..

Desfalques

Palmeiras

Ary Borges e Bia Zaneratto, convocadas para a seleção brasileira, desfalcam o Verdão.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Estádio Zezinho Magalhães, Jaú - SP