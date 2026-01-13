Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da segunda fase da Copinha 2026

Palmeiras e Vitória se enfrentam neste terça-feira (13), às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal da CazéTV no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do terceiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Na estreia, o Verdão superou o Monte Roraima por 4 a 2, na segunda rodada, aplicou uma goleada expressiva de 9 a 0 sobre o Batalhão e, na última rodada, venceu o Remo por 3 a 0.

Por outro lado, o Vitória conquistou a classificação para a segunda fase após terminar a fase de grupos na vice-liderança do Grupo 28, com quatro pontos. Em três jogos, empatou com o Capivariano por 2 a 2, venceu o Rio Branco-ES por 2 a 0 e perdeu para o Flamengo-SP por 1 a 0.

Palmeiras: Aranha, João Paulo, André Lucas, Miguel Rocha, Robson, Kauã Lira, Davi Góes, Rafael Coutinho, Juliano, Felipe Teresa, Halerrandrio.

Vitória: Guilherme Lima, Messias, Wanderson, Ygor, Luís Fabiano, Hiago Costa, Airton, Hiago Moura, Nicolás Celis, Eliandro, Ruan.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 13 de janeiro de 2026

terça-feira, 13 de janeiro de 2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Arena Barueri - Baruei, SP

