Mounique Vilela

Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam neste quarta-feira (4), na Arena Barueri; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiereno pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, na última rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta suas atenções para o Brasileirão. Maior campeão da história da competição, o Verdão iniciou a campanha em busca do 13º título com um empate por 2 a 2 diante do Atlético-MG, na Arena MRV.

Do outro lado, o Vitória chega embalado após vencer o Barcelona de Ilhéus e reassumir a vice-liderança do Campeonato Baiano. Já no Brasileirão, o Rubro-Negro busca manter o aproveitamento de 100%. Na estreia, a equipe baiana derrotou o Remo por 2 a 0, no Barradão.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan; Ramón Sosa, Vitor Roque e Flaco López.

Vitória: Gabriel Vasconcelos; Zé Marcos, Riccieli, Camutanga; Mateusinho, Caíque, Baralhas, Ramon; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Palmeiras
Vitória
VIT

Desfalques

Palmeiras

Felipe Anderson, Figueiredo, Lucas Evangelista e Paulinho estão no departamento médico.

Vitória

Lucas Arcanjo, Rúben Ismael e Edu Ribeiro estão machucados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Barueri - Barueri, SP 

Retrospecto recente

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Outros

2

Vitórias

2

Empates

1

6

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

0