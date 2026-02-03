Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiereno pay-per-view (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, na última rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta suas atenções para o Brasileirão. Maior campeão da história da competição, o Verdão iniciou a campanha em busca do 13º título com um empate por 2 a 2 diante do Atlético-MG, na Arena MRV.
Do outro lado, o Vitória chega embalado após vencer o Barcelona de Ilhéus e reassumir a vice-liderança do Campeonato Baiano. Já no Brasileirão, o Rubro-Negro busca manter o aproveitamento de 100%. Na estreia, a equipe baiana derrotou o Remo por 2 a 0, no Barradão.
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan; Ramón Sosa, Vitor Roque e Flaco López.
Vitória: Gabriel Vasconcelos; Zé Marcos, Riccieli, Camutanga; Mateusinho, Caíque, Baralhas, Ramon; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.
Desfalques
Palmeiras
Felipe Anderson, Figueiredo, Lucas Evangelista e Paulinho estão no departamento médico.
Vitória
Lucas Arcanjo, Rúben Ismael e Edu Ribeiro estão machucados.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena Barueri - Barueri, SP
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Classificação
