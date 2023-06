Palmeiras x Vasco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa do Brasil sub-17

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), pelo jogo de volta da semifinal; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Vasco se enfrentam na tarde desta quarta-feira (7), a partir das 15h30 (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil sub-17. A volta está marcada para o dia 7 de junho, na Arena Barueri. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Após o empate por 1 a 1 no primeiro jogo, quem vencer avançará para a final e terá pela frente o Sport ou o Athletico-PR, que estão disputando a outra semifinal. Caso ocorra um novo empate, a decisão será definida nos pênaltis.

O Palmeiras, que está em busca do bicampeonato da Copa do Brasil Sub-17, chegou à semifinal após eliminar o Aefa por 11 a 0, o Azuriz por 7 a 0 e o Sampaio Corrêa por 16 a 0 no placar agregado. Enquanto isso, o Vasco passou pelo Cuiabá por 4 a 0, pelo Flamengo por 2 a 0 e pelo Ceará por 4 a 0 no agregado.

Prováveis escalações

Palmeiras sub-17: Cesar; Kauã Moraes, Vitor Reis, Fellipe Jack e Kauan Vítor; Uberaba, Rafael Coutinho e Estêvão; Marcio Vitor, Luighi e Riquelme Fillipi. Técnico: Rafael Paiva.

Vasco sub-17: Phillipe Gabriel; Wanyson, Igor, Luiz Gustavo, Alex; Ramon, Avellar, Gustavinho; Rafinha, Lukas e Rodrigo Pacujá. Técnico: Gustavo Almeida.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Não há desfalques confirmados.

Quando é?