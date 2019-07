Palmeiras: três jogos sem vencer e liderança ameaçada no Brasileirão

Time pode ser ultrapassado pelo Santos na tabela; Resultados pós Copa América ligam sinal de alerta

Com o empate por 1 a 1 sobre o no Allianz Parque neste sábado, pela 12ª rodada do Brasileirão, o chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer no campeonato e, como consequência, com 27 pontos somados, pode perder a ponta da tabela.

Isso porque o , atual vice-líder, com 26, enfrenta o lanterna Avaí na Vila Belmiro e, caso vença, assumirá a liderança, deixando o rival para trás.

Tudo caminhava bem no até a parada para a . Até então, o time estava ponta da tabela, com 25 pontos, somando 8 vitórias e um empate. Mas desde que a bola voltou a rolar pelo campeonato nacional, o Palmeiras empatou com o (1 a 1), perdeu a invencibilidade na competição - que durava desde julho de 2018 - ao ser derrotado para o Ceará (2 a 0), e agora ficou no 1 a 1 com o Cruzmaltino.

Além disso, nesse período, o Alviverde foi eliminado pelo nas quartas de final da Copa do - venceu o primeiro jogo por 1 a 0, perdeu na volta pelo mesmo placar, e saindo derrotado nos pênaltis - e empatou ainda com o pelas oitavas de final da .

Ainda há muito para acontecer na temporada, mas os recentes resultados do Palmeiras devem acender uma luz de alerta no clube para que as principais metas para o ano não fiquem pelo caminho.