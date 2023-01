Palmeiras traça estratégias para buscar Jean Lucas ou Matheus Henrique

Com a venda de Danilo avançando para o Nottingham Forest, da Inglaterra, paulistas veem Jean Lucas e Matheus Henrique como nomes ideais para a vaga

O Palmeiras já planeja a busca por um substituto de Danilo. Em meio às propostas de Nottingham Forest e Monaco, o clube traça estratégias para buscar Matheus Henrique, do Sassuolo, ou Jean Lucas, que foi incluído na proposta feita pelo time do Principado, como soube a GOAL.

Mesmo se o volante de 21 anos for vendido para o Nottingham Forest, oferta que mais agrada neste momento, o Verdão avalia a possibilidade de investir em Jean Lucas na atual janela de transferências.

O Palmeiras já fez contato com o estafe do jogador e com a diretoria do Monaco para tratar o assunto. Há conversas entre as partes neste momento, e os paulistas sabem o que o clube do Principado pede para a liberação do jogador brasileiro, que tem contrato até 30 de junho de 2026.

As tratativas devem ter um avanço depois que a situação de Danilo for definida. Jean Lucas também tem interesse em jogar no Brasil novamente e vê a ida para a Academia de Futebol com bons olhos.

O ex-jogador de Flamengo e Santos é o predileto do departamento de futebol palmeirense para a lacuna que deve existir no meio de campo. A contratação poderia acontecer com o dinheiro que for disponibilizado pelos ingleses na oferta por Danilo.

A proposta feita pelo Nottingham Forest é de 18 milhões de libras (R$ 113,38 milhões ou 20,3 milhões de euros) e contempla o que era solicitado pelo Alviverde no mercado da bola. A oferta do Monaco envolve a liberação de Jean Lucas e uma compensação financeira.

Getty Images

O Palmeiras avalia também a possibilidade de investir em Matheus Henrique, que defende as cores do Sassuolo, da Itália. Os italianos não aceitam liberá-lo por empréstimo e só conversarão se for para discutir uma possível venda do atleta.

O jogador de 25 anos tem contrato com o Sassuolo até junho de 2026 e também está aberto para voltar a jogar no Brasil, onde defendeu as cores de Grêmio e São Caetano. Porém, deixa a situação a cargo da diretoria do Palmeiras. Ele não interfere em uma possível negociação.

Até o momento, a cúpula palmeirense fez apenas uma consulta sobre a situação do volante na Itália. Não foi apresentada uma proposta ao jogador para voltar à Academia de Futebol.