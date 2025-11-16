Palmeiras x Taubaté: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista feminino 2025

Palmeiras e Taubaté vão a campo neste domingo (16), às 19h30 (horário de Brasília), pela 14ª e última rodada do Campeonato Paulista feminino de 2025. O jogo será na Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo, com transmissão ao vivo e exclusiva do UOL Play, serviço de streaming do UOL que contempla jogos do Paulistão de ambas modalidades (clique aqui e confira a programação completa).

Já classificado para a semifinal, resta ao Verdão descobrir se ficará em segundo ou terceiro lugar nesta primeira fase para definir seu adversário no mata-mata. As Palestrinas vêm de 12 jogos de invencibilidade em todas as competições, sendo a última derrota para o Cruzeiro, na ida da semi do Brasileirão, por 3 a 1. Agora, ainda terão a Ferroviária pela frente na final da Copa do Brasil, na quinta-feira (20), e podem poupar jogadoras hoje.

Do outro lado, o Taubaté fez a segunda pior campanha do Paulistão feminino e amarga a sétima e penúltima colocação da tabela, com seis pontos em 13 jogos. A equipe venceu três partidas, mas teve três pontos retirados por punição do TJD. O clube do interior vem de derrota por 4 a 1 para o RB Bragantino na última rodada.

No primeiro turno desta fase inicial, as equipes se enfrentaram em Taubaté e o jogo terminou com vitória palestrina por 2 a 1.

Prováveis escalações

Palmeiras: Tainá; Ana Guzmám, Isadora Amaral, Pati Maldaner e Giovanna Campiolo; Emily Assis, Espinales e Diany Martins; Anny Marabá, Taina Maranhão e Greicy Landazury. Técnica: Rosana Augusto.

Taubaté: Adriana; Kérika, Mariana Cristina, Jissele e Carol Franco; Luana Marques, Andressa Soares e Edilene França; Pimentinha, Lodi e Kakau. Técnico: Arismar Junior.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Taubaté

Sem desfalques confirmados.

Quando é?