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Após perder o título nacional para o Flamengo, Abel Ferreira deve poupar titulares contra a Chapecoense e dar espaço a promessas da base antes da final continental

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O Palmeiras começa a mudar o foco para a decisão da Libertadores e deve utilizar uma equipe alternativa no próximo compromisso pelo Brasileirão. Após ver o Flamengo conquistar o título nacional e encerrar suas chances de levantar a taça, com duas rodadas restantes, o Verdão convocou três destaques do sub-20 para enfrentar a Chapecoense e sinalizou que preservará os principais jogadores visando à final continental contra o Estudiantes.

Os jovens chamados por Abel Ferreira são o zagueiro Koné e os atacantes Fabiano e Heittor. Koné, de 19 anos, é uma das principais promessas da defesa alviverde e já possui experiência nos treinamentos com o elenco profissional. Fabiano, de 20 anos, vive boa fase e soma 15 gols em 32 partidas na temporada pelo sub-20, enquanto Heittor, de 18 anos, marcou 14 vezes em 24 jogos pela categoria em 2026. A convocação do trio também representa uma oportunidade de dar minutos aos jogadores que vêm se destacando nas categorias de base.

A decisão de integrar os jovens ao elenco profissional está relacionada ao planejamento para a reta final da temporada. Com a final da Libertadores no horizonte, Abel Ferreira pretende reduzir o desgaste dos titulares e aproveitar a partida contra a Chapecoense para observar atletas com menos espaço. Internamente, o Palmeiras entende que a formação e o desenvolvimento dos jogadores devem ser prioridades, especialmente em um momento no qual o calendário e o histórico recente de lesões exigem atenção na preparação física.

A movimentação também impactou a equipe sub-20, que disputa a final do Campeonato Paulista da categoria contra o Corinthians. Os três jogadores estavam concentrados para a decisão, mas foram retirados da programação para atender ao pedido de Abel. O coordenador das categorias de base, JP Sampaio, explicou à Ulisses TV que a oportunidade de integrar o profissional pesa mais do que a disputa por um título juvenil.

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“Não vou colocar um jogador que pode estrear no profissional numa partida da base. Daqui a cinco anos, ninguém vai lembrar quem ganhou o Paulista sub-20, mas vão lembrar de mais um jogador revelado. Precisamos entender o nosso foco: revelar jogadores. A conquista de títulos é consequência", afirmou.

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A partida também deve abrir espaço para outros jogadores com menos minutos no elenco, incluindo opções para o gol, como Marcelo Lomba e Bruno Bertinato. Além deles, nomes das categorias de base, como Luis Pacheco, Erick Belé e Larson, podem ganhar oportunidades diante da Chapecoense — ao lado de Heittor, Fabiano e Koné, chamados recentemente para integrar o grupo profissional.

O Palmeiras encara a Chapecoense nesta terça-feira (24), às 18h, na Arena Condá, em Chapecó, pela 37ª rodada do Brasileirão. Depois do compromisso, a equipe retorna a São Paulo para um último treinamento na Academia de Futebol antes de embarcar para Montevidéu, no Uruguai. No sábado (28), às 17h (de Brasília), o Verdão enfrenta o Estudiantes, da Argentina, no Estádio Centenário, em jogo único que vale o título da Libertadores.