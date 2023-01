Palmeiras x São Paulo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Clássico será disputado neste domingo (22), pela terceira rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (22), no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e do Paulistão Play, no streaming. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

No primeiro clássico paulista da temporada 2023, o Palmeiras, que está no Grupo D, com quatro pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva no Paulistão. Na última rodada, bateu o Botafogo-SP por 1 a 0. Para o Choque-Rei, o técnico Abel Ferreira terá à disposição o lateral Mayke, recuperado de dores no tornozelo direito.

Do outro lado, o São Paulo, também com quatro pontos, venceu a Ferroviária por 2 a 1 na segunda rodada. Sem Pablo Maia, expulso no meio da semana, o técnico Rogério Ceni pode optar pela entrada de Luan entre os titulares.

Em 339 jogos disputados pelas contas são-paulinas, são 114 vitórias do Tricolor e 114 triunfos do Verdão, além de 111 empates, enquanto o Palmeiras considera 333 clássicos, com 114 triunfos do rival, 108 empates e 111 vitórias palmeirenses.

Prováveis escalações

Escalação do provável Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Escalação do provável São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Ferraresi e Welington; Luan, Jhegson Méndez e Wellington Rato; David, Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Pablo Maia, suspenso por cartão vermelho, está fora.

