Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Choque-Rei será disputado nesta quarta-feira (25), no Allianz Parque; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o São Paulo nesta quarta-feira (25), a partir das 20h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após quatro derrotas seguidas no Brasileirão, o Palmeiras voltou a vencer na última rodada, quando bateu o Coritiba por 2 a 0 no Couto Pereira. Com 47 pontos, o Verdão busca se manter no G-4 e reduzir a diferença de 12 pontos para o líder Botafogo.

Punido pelo STJD com uma suspensão de dois jogos, o treinador Abel Ferreira retorna para comandar a equipe nesta quarta-feira, enquanto Endrick, que cumpriu suspensão contra o Coxa, volta a ficar à disposição e pode aparecer entre os titulares.

Do outro lado, o São Paulo, que aparece no meio da tabela, com 38 pontos, vem de vitória contra o Grêmio por 3 a 0. Luan e Arboleda, com problemas musculares, são tratados como dúvida. Caso Luan não esteja apto, Gabriel Neves é o mais cotado para assumir a vaga.

"Naturalmente temos um jogo muito complicado e clássicos não dependem do momento das equipes. Todos falam que o Palmeiras está com uma pequena instabilidade, mas não deixa de ser um time perigoso, vencedor e difícil de enfrentar. Não tem porque pensar de outra forma que não seja preparação, foco e concentração para fazer um grande jogo buscando o melhor resultado possível", afirmou Dorival Júnior.

De acordo com os registros do São Paulo, o clássico já aconteceu em 343 ocasiões, resultando em 116 vitórias para o Tricolor, 115 para o Palmeiras e 112 empates. Em contrapartida, o Verdão conta com 337 partidas, com 116 triunfos do São Paulo, 112 do Palmeiras e 109 empates.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Richard Rios, Zé Rafael e Piquerez; Raphael Veiga; Endrick e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Gabriel Neves, Alisson, Michel Araújo e James Rodríguez; Lucas e David. Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques

Palmeiras

Dudu e Gabriel Menino seguem no departamento médico.

São Paulo

Pablo Maia, suspenso, e Galoppo, Igor Vinicius, Calleri e Marcos Paulo, machucados, estão fora.

Quando é?