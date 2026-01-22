Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT na TV fechada, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Finalista do Campeonato Paulista nas últimas seis temporadas, o Palmeiras iniciou a temporada com três vitórias consecutivas - sobre Portuguesa, Santos e Mirassol, todas por 1 a 0. No entanto, o Verdão sofreu uma dura derrota na última rodada, ao ser superado pelo Novorizontino por 4 a 0. No momento, a equipe ocupa a terceira colocação, dentro da zona de classificação para o mata-mata do Estadual.

Já o São Paulo aparece na 12ª posição, com quatro pontos. Em quatro partidas disputadas, o Tricolor venceu o São Bernardo por 1 a 0, empatou com o Corinthians em 1 a 1, mas foi derrotado pela Portuguesa por 3 a 2 e pelo Mirassol por 3 a 0.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício; Allan, Vitor Roque, Flaco López.

São Paulo: Rafael; Maik, Ferraresi (Alan Franco ou Sabino), Arboleda, Wendell; Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio; Lucas, Luciano, Calleri.

Desfalques

Palmeiras

Lucas Evangelista, Paulinho, Facundo Torres e Figueiredo seguem lesionados.

São Paulo

Luan, André Silva e Ryan Francisco estão fora.

Quando é?

Data: sábado, 24 de janeiro de 2026

sábado, 24 de janeiro de 2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Arena Barueri - Barueri, SP

Retrospecto recente

De acordo com os números do São Paulo, o Choque-Rei já foi disputado 352 vezes, com 116 vitórias do Tricolor, 120 triunfos do Palmeiras e 116 empates. Já o Palmeiras contabiliza 362 confrontos, com 122 vitórias do Verdão e 120 empates no histórico do clássico.

Últimos confrontos diretos

Classificação

