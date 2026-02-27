Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Paulista 2026

Pelo Choque-Rei, Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (01), às 20h30 (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, pela semifinal do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do canal CazéTV, no YouTube e retransmitido na Prime Video, Disney+, Samsung TV Plus e Sky+, da TNT, na TV fechada, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

O Palmeiras entra no confronto com uma campanha sólida na fase inicial do Campeonato Paulista. A equipe somou 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Nas quartas de final, a vitória por 4 a 0 sobre o Capivariano evidenciou o momento técnico positivo da equipe de Abel Ferreira, que não terá nenhum desfalque em relação ao último time titular.

Do outro lado, o São Paulo avançou à fase eliminatória ao terminar a primeira etapa na sexta colocação, com 13 pontos. A vaga foi confirmada após triunfo por 2 a 1 diante do RB Bragantino, resultado que manteve o Tricolor na briga pelo título.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Maurício; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda (Ferraresi), Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

Desfalques

Palmeiras

Paulinho, Figueiredo segue em recuperação. Enquanto isso, Emiliano Martínez é dúvida.

São Paulo

Ryan Francisco segue em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo.

Quando é?

Data: domingo, 1º de março de 2026

domingo, 1º de março de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Arena Crefisa Barueri - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

