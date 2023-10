Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Clássico da Saudade será disputado neste domingo (8), na Arena Barueri; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Santos se enfrentam na tarde deste domingo (8), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Paraná, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Alagoas, Pernambuco e Ceará), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view, com narração de Everaldo Marques e comentários de Caio Ribeiro e Grafite (veja a programação completa aqui).

Eliminado da Copa Libertadores, o Palmeiras volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Com 44 pontos, o Verdão busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas no torneio.

Do outro lado, o Santos segue na luta contra o rebaixamento. Embalado com duas vitórias consecutivas, o Peixe soma 27 pontos e um aproveitamento de 36%.

Em 348 vezes jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 150 vitórias, contra 106 do Santos, além de 92 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Santos: João Paulo; Joaquim, Messias e João Basso; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Notato e Kevyson; Morelos e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

Desfalques

Palmeiras

Atuesta, em transição física, e Dudu, machucado, estão fora.

Santos

Dodô, Lucas Lima, Rodrigo Fernández e Soteldo vão cumprir suspensão.

Quando é?