Mounique Vilela

Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), na Arena Barueri; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, do TNT na TV fechada, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Finalista do Campeonato Paulista nas últimas seis temporadas, o Palmeiras estreou com vitória sobre a Portuguesa por 1 a 0 e ocupa a sexta colocação, com três pontos, ao lado de RB Bragantino, Santos, Mirassol, Corinthians e São Bernardo.

Já o Santos venceu o Novorizontino de virada por 2 a 1 na estreia e segue em busca do 23º título do Paulistão. Para o clássico, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o recém-contratado Gabriel Menino, que ainda aguarda regularização.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez (Khellven); Marlon Freitas, Larson, Mauricio; Allan, Flaco López (Ramón Sosa), Vitor Roque.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo, Escobar; Willian Arão, João Schmidt, Rollheiser; Robinho Jr (Caballero), Barreal (Lautaro Díaz), Gabigol.

Palmeiras
Santos
Desfalques

Palmeiras

Lucas Evangelista, Figueiredo, Paulinho, Felipe Anderson e Facundo Torres seguem fora.

Santos

Tiquinho Soares e Neymar estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Barueri - Barueri, SP 

Retrospecto recente

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/2
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

3

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

6

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

