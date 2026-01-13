Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, do TNT na TV fechada, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Finalista do Campeonato Paulista nas últimas seis temporadas, o Palmeiras estreou com vitória sobre a Portuguesa por 1 a 0 e ocupa a sexta colocação, com três pontos, ao lado de RB Bragantino, Santos, Mirassol, Corinthians e São Bernardo.

Já o Santos venceu o Novorizontino de virada por 2 a 1 na estreia e segue em busca do 23º título do Paulistão. Para o clássico, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o recém-contratado Gabriel Menino, que ainda aguarda regularização.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez (Khellven); Marlon Freitas, Larson, Mauricio; Allan, Flaco López (Ramón Sosa), Vitor Roque.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo, Escobar; Willian Arão, João Schmidt, Rollheiser; Robinho Jr (Caballero), Barreal (Lautaro Díaz), Gabigol.

Desfalques

Palmeiras

Lucas Evangelista, Figueiredo, Paulinho, Felipe Anderson e Facundo Torres seguem fora.

Santos

Tiquinho Soares e Neymar estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Arena Barueri - Barueri, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

