Palmeiras renova contratos de Weverton e Rony até o fim de 2025

O Palmeiras renovou os contratos do goleiro Weverton e do atacante Rony, ambos até 31 de dezembro de 2025, conforme apurado pela GOAL. As negociações foram sacramentadas ainda na gestão passada, do presidente Maurício Galiotte, mas só serão publicadas no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF neste início de janeiro.

A demora para a publicação de ambos no sistema de registro da CBF ocorreu para que não houvesse problema na publicação de novo contrato, o que poderia deixá-los fora de combate por alguns jogos do time em 2021.

Os dois jogadores ajustaram novos compromissos por decisão da cúpula anterior e receberam valorizações salariais. Ambos são tratados como nomes importantes, sobretudo por terem conquistado duas edições de Libertadores como protagonistas do time comandado por Abel Ferreira.

O goleiro de 34 anos tinha compromisso até 31 de dezembro de 2024. A sua última renovação tinha acontecido em fevereiro de 2020. Ele chegou ao Palmeiras no início de 2018 depois de se destacar com as cores do Athletico-PR.

Rony também tinha contrato até o fim de 2024. O atacante já havia encaminhado a sua permanência no clube em maio do último ano. No entanto, também só terá o vínculo publicado no BID da CBF a partir deste mês.