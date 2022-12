Atacante terá cláusula que permite a renovação por mais um ano – até dezembro de 2026 – se completar 50% dos jogos da equipe em 2025

O Palmeiras renovou com Dudu até dezembro de 2025, como soube a GOAL. Há uma cláusula no contrato que, se o jogador fizer 50% das partidas no último ano do vínculo, ele terá o compromisso estendido até o fim de 2026.

A presidente Leila Pereira acertou a prorrogação do vínculo do jogador na manhã desta sexta-feira (23), em reunião com o agente André Cury. O diretor de futebol Anderson Barros também participou do encontro.