Palmeiras x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Palmeiras e Remo se enfrentam neste domingo (11), às 11h (de Brasília), na Arena Barueri, pela última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal da CazéTV no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do terceiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras lidera o Grupo 27 com 100% de aproveitamento. Na estreia, o Verdão superou o Monte Roraima por 4 a 2 e, na segunda rodada, aplicou uma goleada expressiva de 9 a 0 sobre o Batalhão, confirmando o favoritismo na competição.

Já o Remo aparece na terceira colocação do Grupo 27, com três pontos conquistados. A equipe paraense começou a Copinha com vitória por 2 a 0 diante do Batalhão, mas acabou derrotada pelo Monte Roraima por 3 a 1 na rodada seguinte. Vale lembrar que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à segunda fase da Copinha.

Palmeiras: Aranha, Luis Gonçalves, Thiago Pimenta, Luccas Ramon, Arthur Gabriel, Fábio Silva, Victor Gabriel, Rafael Coutinho, Eduardo Conceição, Felipe Teresa, Sorriso.

Remo: João Victor, Kauan Ferreira, David Wallace, Kakaroto, Miguel Pereira, Daniel Tavares, Clayver, Rafael, Filipe, Paulo Henrique, Tico.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Remo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 11 de janeiro de 2026

domingo, 11 de janeiro de 2026 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Local: Arena Barueri - Baruei, SP

