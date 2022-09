Palmeiras projeta volta de Raphael Veiga em janeiro de 2023

Clube não divulga prazo de recuperação do atleta após cirurgia no tornozelo direito, mas GOAL apurou que o retorno deve ocorrer na pré-temporada

O Palmeiras só terá Raphael Veiga em campo novamente a partir de janeiro de 2023, como soube a GOAL.

Em recuperação de uma cirurgia no tornozelo direito, o meio-campista não teve previsão para volta aos gramados divulgada pelo clube, mas a reportagem apurou que o seu retorno está programado para a pré-temporada do próximo ano.

O atleta foi submetido a uma intervenção cirúrgica no último sábado (10) e já iniciou a fisioterapia na Academia de Futebol, sob cuidados de profissionais do clube. O trabalho é para que o atleta esteja à disposição da comissão técnica a partir de janeiro, quando o elenco se reapresentará para a disputa da próxima temporada.

Raphael Veiga, de 27 anos, se lesionou no jogo de ida da semifinal da Libertadores, diante do Athletico-PR. A ideia era fazer um tratamento conservador, mas a situação não evoluiu como esperado, e o jogador passou por uma artroscopia para correção do problema no tornozelo direito.

Veiga se destacou no time comandado por Abel Ferreira em 2022. O jogador somou 48 partidas pela equipe, com 21 gols marcados (sua temporada mais artilheira na carreira) e sete assistências.