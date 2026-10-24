Palmeiras prepara retorno de Raphael Veiga para 2027 após empréstimo ao América

Meia passará por cirurgia no ombro e será acompanhado pelo departamento médico alviverde; clube mexicano não deve exercer opção de compra
O Palmeiras planeja o retorno de Raphael Veiga para a temporada de 2027. Emprestado ao América, do México, até o fim deste ano, o meia voltará ao Brasil neste fim de semana para passar por uma cirurgia no ombro e fará a recuperação sob os cuidados do departamento médico alviverde. Segundo o Bolavip Brasil, que confirmou a informação diretamente com o empresário de Veiga, André Cury, o jogador está nos planos do técnico Abel Ferreira para a próxima temporada.
Veiga sofreu um trauma no ombro durante um treinamento com a equipe mexicana. O acordo de empréstimo prevê uma opção de compra de US$ 6,5 milhões, cerca de R$ 33 milhões, mas o América não deve exercer a cláusula. O clube chegou a considerar a contratação definitiva do brasileiro diante de seu desempenho, mas a tendência é que ele retorne ao Verdão ao término do vínculo, em dezembro. Seu contrato com o Palmeiras é válido até o fim de 2028.
Contratado pelo América no início de 2026, o meio-campista conseguiu se firmar como titular da equipe comandada por Guillermo Almada. Em 35 partidas pelo clube mexicano, Veiga marcou cinco gols e distribuiu oito assistências. Na atual temporada, são 14 jogos, um gol e quatro assistências. Sua última atuação foi no empate por 1 a 1 com o Monterrey, no dia 11 de outubro, pelo Campeonato Mexicano. A cirurgia e o processo de recuperação, agora, serão prioridades antes de uma possível reintegração ao elenco palmeirense.
Veiga jogou sua primeira temporada com o Palmeiras em 2017, e se tornou um dos principais protagonistas da história recente do clube. Sob o comando de Abel Ferreira, teve papel importante em conquistas e partidas decisivas, especialmente nas campanhas continentais. Ao todo, conquistou 12 títulos com a camisa alviverde, incluindo as Libertadores de 2020 e 2021 e os Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023.
O meia foi titular na final da Libertadores de 2025 contra o Flamengo, quando o Palmeiras perdeu por 1 a 0. Um ano depois, a equipe de Abel Ferreira está novamente na decisão do torneio continental, desta vez contra o Estudiantes, da Argentina, marcada para o dia 28 de novembro, em Montevidéu. Em sua última temporada com a camisa alviverde, Veiga marcou sete gols e deu 11 assistências em 53 jogos, sendo 31 como titular.
O Palmeiras volta a campo neste sábado, 24 de outubro, contra o Red Bull Bragantino, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 18h30 (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP).
Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
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