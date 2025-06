Palmeiras x Porto: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (15), no MetLife Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Porto se enfrentam neste domingo (15), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do grupo A do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir Palmeiras x Porto online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Vivendo um grande momento na temporada, o Palmeiras faz sua estreia no Mundial de Clubes como um dos grandes favoritos do Grupo A, que também conta com Porto, Inter Miami e Al Ahly. Sob o comando de Abel Ferreira, que já conquistou 10 títulos com o Verdão, o português busca um título inédito e histórico. Caso levante a taça, Abel pode se tornar o treinador mais vitorioso da história alviverde.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Porto encerrou a temporada europeia na terceira colocação do Campeonato Português. Na próxima rodada do grupo, marcada para o dia 19, o time Dragão enfrenta o Inter Miami, de Lionel Messi. Já o Palmeiras terá pela frente o tradicional Al Ahly, do Egito.

"Abel Ferreira é um técnico que conhece a cultura do futebol português e a qualidade do Porto. Isso pode favorecer um pouco mais o Palmeiras, mas estamos preparados", afirmou William Gomes.

Desfalques

Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres (Mauricio ou Paulinho) e Vitor Roque.Diogo Costa; Mario, Perez, Marcano, F. Moura; Vieira, Pedro, Eustáquio; Pepê, Samu, Rodrigo Mora.

Sem desfalquues confirmados.

Porto

Vasco Sousa e Marko Grujic estão lesionados.

Que horas começa Palmeiras x Porto

Mundial de Clubes - Grupo A MetLife Stadium, New Jersey

Retrospecto Recente

Classificação