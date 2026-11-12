Palmeiras pode ter calendário alterado por decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio

Caso conquiste a Libertadores, Verdão terá conflito entre a final da competição nacional e a estreia na Copa Intercontinental; clube pode solicitar exceção à Fifa para ajustar a logística
O Palmeiras pode precisar adaptar seu planejamento para a reta final da temporada de 2026 por causa da decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio. A final, marcada para 6 de dezembro, em Brasília, pode coincidir com a logística necessária para uma eventual participação alviverde na Copa Intercontinental da Fifa. A situação depende do resultado da decisão da Libertadores, contra o Estudiantes, no dia 28 de novembro, em Montevidéu.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já reiterou aos dois finalistas que não prevê mudanças na data da decisão nacional. Segundo informações do ge, a entidade conversou com Palmeiras e Grêmio depois das semifinais e manteve o confronto para o domingo, 6 de dezembro. No entanto, caso conquiste o título continental, o Verdão terá apenas três dias entre a final da Libertadores e o início de sua trajetória no Intercontinental.
O problema está no regulamento da Fifa, que determina, por meio do artigo 33.1, que os clubes participantes estejam na cidade da partida com pelo menos três dias de antecedência. Como a estreia do Intercontinental está prevista para 9 de dezembro, contra o Toluca, do México, no Catar, a delegação palmeirense precisaria chegar ao país justamente no dia 6, data da final da Copa do Brasil.
Diante desse cenário, uma das alternativas seria antecipar a decisão contra o Grêmio para o sábado, 5 de dezembro. Entretanto, como a CBF não trabalha com essa possibilidade neste momento, o Palmeiras pode recorrer ao artigo 33.2 do regulamento da Fifa, que prevê exceções para clubes que precisem chegar ao local da partida com menos de 72 horas de antecedência.
A norma permite que a equipe apresente um pedido oficial por escrito, acompanhado de uma justificativa válida e dos detalhes do itinerário do voo. A solicitação precisa ser encaminhada com pelo menos sete dias de antecedência, e a aprovação fica a critério exclusivo da Fifa. Assim, caso vença o Estudiantes, o Palmeiras terá aproximadamente três a quatro dias após a decisão continental para formalizar o pedido.
Antes de chegar a esse possível impasse, o time comandado por Abel Ferreira ainda terá uma sequência exigente de compromissos. O Verdão enfrenta Cruzeiro, Flamengo e Chapecoense pelo Brasileirão, antes de disputar a final da Libertadores. Depois, encara o Coritiba, no dia 2 de dezembro, e o Grêmio, quatro dias mais tarde. Caso avance no Intercontinental, a temporada palmeirense poderá se estender até 16 de dezembro.
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Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Analiso o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!
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: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos
: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:
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