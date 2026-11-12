Palmeiras pode ter calendário alterado por decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio

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Caso conquiste a Libertadores, Verdão terá conflito entre a final da competição nacional e a estreia na Copa Intercontinental; clube pode solicitar exceção à Fifa para ajustar a logística

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O Palmeiras pode precisar adaptar seu planejamento para a reta final da temporada de 2026 por causa da decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio. A final, marcada para 6 de dezembro, em Brasília, pode coincidir com a logística necessária para uma eventual participação alviverde na Copa Intercontinental da Fifa. A situação depende do resultado da decisão da Libertadores, contra o Estudiantes, no dia 28 de novembro, em Montevidéu.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já reiterou aos dois finalistas que não prevê mudanças na data da decisão nacional. Segundo informações do ge, a entidade conversou com Palmeiras e Grêmio depois das semifinais e manteve o confronto para o domingo, 6 de dezembro. No entanto, caso conquiste o título continental, o Verdão terá apenas três dias entre a final da Libertadores e o início de sua trajetória no Intercontinental.

O problema está no regulamento da Fifa, que determina, por meio do artigo 33.1, que os clubes participantes estejam na cidade da partida com pelo menos três dias de antecedência. Como a estreia do Intercontinental está prevista para 9 de dezembro, contra o Toluca, do México, no Catar, a delegação palmeirense precisaria chegar ao país justamente no dia 6, data da final da Copa do Brasil.

Diante desse cenário, uma das alternativas seria antecipar a decisão contra o Grêmio para o sábado, 5 de dezembro. Entretanto, como a CBF não trabalha com essa possibilidade neste momento, o Palmeiras pode recorrer ao artigo 33.2 do regulamento da Fifa, que prevê exceções para clubes que precisem chegar ao local da partida com menos de 72 horas de antecedência.

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A norma permite que a equipe apresente um pedido oficial por escrito, acompanhado de uma justificativa válida e dos detalhes do itinerário do voo. A solicitação precisa ser encaminhada com pelo menos sete dias de antecedência, e a aprovação fica a critério exclusivo da Fifa. Assim, caso vença o Estudiantes, o Palmeiras terá aproximadamente três a quatro dias após a decisão continental para formalizar o pedido.

Antes de chegar a esse possível impasse, o time comandado por Abel Ferreira ainda terá uma sequência exigente de compromissos. O Verdão enfrenta Cruzeiro, Flamengo e Chapecoense pelo Brasileirão, antes de disputar a final da Libertadores. Depois, encara o Coritiba, no dia 2 de dezembro, e o Grêmio, quatro dias mais tarde. Caso avance no Intercontinental, a temporada palmeirense poderá se estender até 16 de dezembro.