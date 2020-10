Palmeiras perde a maior resposta contra críticas: a invencibilidade

Longo período sem derrotas era principal argumento do time quando questionado sobre a qualidade do jogo; agora, a derrota veio

Como são os números no futebol. O se orgulhava por se manter como único invicto do Campeonato Brasileiro após 12 jogos. Agora, ao perder pela primeira vez na noite desta quarta-feira (6), a tabela mostra um time que só venceu 5 partidas na competição, aproveitamento que o deixa mais perto do meio da classificação que do líder .

No Rio de Janeiro, o time novamente fazia um jogo de pouquíssima inspiração, praticamente inofensivo ao . Sofreu dois gols dos cariocas e aí sim resolveu partir para o ataque, diminuindo e quase empatando, mas deixando o Nilton com uma derrota por 2 a 1, a primeira na Série A, a terceira na temporada.

A longa invencibilidade de 20 jogos carregava os méritos de uma retaguarda sólida, mas ao mesmo tempo o elevado número de empates vinha gerando críticas pela falta de capacidade ofensiva da equipe. A diferença dessa vez é que o jogo pobre acabou punido por dois gols do rival diante da defesa reserva do time paulista - sem Weverton, Gómez e Viña, com suas seleções -, e não houve eficiência para empatar, inclusive com um pênalti desperdiçado por Willian.

Mas a cara da partida foi bastante parecida com outras visitas do Palmeiras. Não dá para dizer só agora, porque perdeu, que o Palmeiras vem jogando mal. Como em outras oportunidades, um time pouco criativo, sem construção de jogadas ofensivas nem pressão sobre o rival no início das partidas, em mais um primeiro tempo marcado pelas poucas chances criadas. Mas, até agora, a ausência de derrotas servia como um escudo para as críticas e os questionamentos sobre a qualidade do futebol apresentado.

Se o fato de não perder vinha sendo a principal resposta do técnico Vanderlei Luxemburgo, a própria tabela mostra que empatar demais não é bom negócio nesse formato. Os quatro times na frente do Palmeiras já perderam mais vezes, inclusive o líder, Atlético-MG, que sofreu mais derrotas que sete times na disputa. E mesmo assim tem três pontos de vantagem, já que ganhou nove jogos.

No próximo final de semana, pela rodada 15, o Palmeiras recebe o , no Allianz Parque. O técnico Vanderlei Luxemburgo segue sem os quatro convocados para as eliminatórias da : Weverton, Gabriel Menino, Viña e Gómez. O clube alviverde jamais perdeu o clássico Choque-Rei em casa desde a inauguração de seu novo estádio, há quase seis anos.