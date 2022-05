Palmeiras não para em Merentiel e ainda quer 'reforço de peso' para o ataque

O Palmeiras anunciou a contratação de Miguel Merentiel, de 26 anos, no mercado da bola. O clube pagou US$ 1,5 milhão (R$ 7,49 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos. No entanto, cogita fazer uma nova investida para a posição.

Hoje, o elenco comandado por Abel Ferreira conta com apenas um nome para a posição: Rafael Navarro. Miguel Merentiel, que pertencia ao Defensa y Justicia, da Argentina, chegará à Academia de Futebol somente em 18 de julho, quando reabrirá a janela de transferências internacionais.

O empresário do atleta, Marcelo Tejera, conversou com a GOAL e celebrou o acordo com o Palmeiras: "Posso dizer que o jogador ficou muito feliz com o acordo firmado com o Palmeiras. Ele está muito animado para chegar ao Brasil e jogar pelo clube".

Mesmo com a chegada do uruguaio, que assinará contrato até dezembro de 2026, a diretoria retomou conversas com outros dois jogadores que já estiveram em pauta na Academia de Futebol.

Quem o Palmeiras quer contratar para o ataque?

Getty Images

O Palmeiras voltou a conversar com Carlos Vinícius, e a sua contratação não está descartada para a próxima janela de transferências, que se inicia em 18 de julho de 2022.

A GOAL apurou que o diretor de futebol Anderson Barros esteve em contato com o estafe de Carlos Vinícius, liderado por Jorge Mendes, para tentar a sua contratação para 2022. O dirigente mantém contato também com Benfica, clube detentor dos direitos econômicos do centroavante, que está emprestado ao PSV Eindhoven, da Holanda.

Carlos Vinícius está cedido ao futebol holandês até 30 de junho de 2022. O centroavante de 27 anos retornará ao Estádio da Luz na sequência. Ele tem vínculo com os portugueses até 30 de junho de 2024. A busca do Palmeiras pelo jogador é uma solicitação do técnico Abel Ferreira.

Mais artigos abaixo

(C)Getty Images

O treinador lusitano tem outro nome em sua lista para o comando do ataque: Taty Castellanos. O argentino de 23 anos, atualmente no New York City, é um nome que agrada à comissão técnica e também foi recentemente procurado pelo clube.

A sua contratação é uma alternativa estudada nos bastidores da Academia de Futebol e pode acontecer também a partir de 18 de julho. A diretoria evita acelerar as tratativas com o atleta.

Castellanos tem contrato com o New York City até dezembro de 2025. O atleta, que iniciou a carreira pela Universidad de Chile, dá a ida para a Europa como prioridade — o seu clube pensa da mesma forma.