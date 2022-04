Palmeiras tenta empréstimo de Carlos Vinícius para enfim dar centroavante a Abel

O Palmeiras deseja a contratação por empréstimo de Carlos Vinícius, centroavante que pertence ao Benfica e está emprestado ao PSV até junho de 2022. Há uma negociação em curso para que o atleta vá à Academia de Futebol, conforme apurado pela GOAL.

O prazo para um desfecho é curto — o mercado da bola internacional se encerra em 12 de abril no futebol brasileiro. O Verdão tenta uma resposta positiva do Benfica até a próxima terça-feira para repatriar o jogador.

No período da manhã desta sexta-feira (8), o Palmeiras estava confiante em um desfecho positivo. O clube já costurou um acordo com o atleta e esperava apenas o aval dos lusitanos para tê-lo na Academia de Futebol. O centroavante tem contrato no Estádio da Luz até junho de 2024.

A situação, contudo, foi modificada no período da tarde. Uma fonte ligada às tratativas informou à GOAL que seria difícil chegar a um acordo pelo atacante de 27 anos. O Benfica trava o acordo com os brasileiros até o momento.

O Palmeiras ainda não desistiu da contratação de Carlos Vinícius. O clube tentará uma resposta positiva do Benfica durante o fim de semana. As negociações são conduzidas pelo diretor de futebol Anderson Barros.

A busca do Palmeiras por um centroavante é um desejo de Abel Ferreira. O técnico exigiu a chegada de um atleta para a posição para renovar o seu contrato até o fim de 2024. A diretoria prometeu buscar um nome até o próximo mercado da bola.

O interesse do Palmeiras por Carlos Vinícius foi inicialmente divulgado pelo portal Uol e confirmado pela GOAL.