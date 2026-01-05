Palmeiras x Monte Roraima: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Palmeiras e Monte Roraima se enfrentam nesta segunda-feira (05), às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal da CazéTV no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do terceiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras conquistou a competição pela primeira vez em 2022, ao golear o Santos por 4 a 0 na final. O bicampeonato veio na edição seguinte, com a vitória por 2 a 1 sobre o América-MG. Na atual edição da Copinha, as Crias da Academia integram o Grupo 27, ao lado de Batalhão, Monte Roraima e Remo.

Já o Monte Roraima disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo segundo ano consecutivo, após conquistar o título do Campeonato Roraimense Sub-20.

Vale lembrar que avançam para a segunda fase os dois primeiros colocados de cada chave. A partir daí, a Copinha passa a ser disputada em sistema de mata-mata até a final, marcada para o dia 25.

Palmeiras: Kauan Lima, Robson, Diogo Antônio, Arthur Gabriel, Gilberto Junior, Rafael Coutinho, Larson, Erick Belé, Heittor Vinicius, Luighi, Riquelme Fillipi.

Monte Roraima: Matheus Viscardi, Enzo, João Pedro, Silva, Caio, João Teixeira, Sixto Ávila, Mateus Bauzinho, Jean Moraes, Leandrinho, Fabrício Soares .

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Monte Roraima

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Arena Barueri - Baruei, SP

