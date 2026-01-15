Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste sábado (17), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Finalista do Paulistão nas últimas seis temporadas, o Palmeiras busca manter o aproveitamento de 100% neste início de competição. Líder do grupo com seis pontos, o Verdão estreou com vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa e, na rodada seguinte, voltou a vencer pelo mesmo placar diante do Santos.

Do outro lado, o Mirassol aparece na sexta colocação, com três pontos somados. A equipe do interior começou o Paulistão com uma vitória expressiva por 3 a 0 sobre o São Paulo, mas acabou derrotada pelo Primavera-SP por 3 a 1 na última rodada.

Palmeiras: Carlos Miguel (Marcelo Lomba); Khellven (Giay), Murilo, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs) e Piquerez; Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Raphael Veiga; Allan, Vitor Roque e Flaco López.

Mirasssol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho, Shaylon e Lucas Mugni; Alesson e André Luís.

Desfalques

Palmeiras

Andreas Pereira está lesionado.

Mirassol

Edson Carioca está machucado.

Quando é?

Data: sábado, 17 de janeiro de 2026

sábado, 17 de janeiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Arena Barueri - Barueri, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis