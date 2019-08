Palmeiras inscreverá Luiz Adriano e Vitor Hugo na Libertadores; Dourado fica fora

Scolari confirma a inscrição dos dois novos reforços para a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Henrique Dourado fica fora

O definiu quais serão as duas trocas realizadas em sua lista de inscritos para as quartas de final da da América. Luiz Adriano e Vitor Hugo entrarão na relação do técnico Luiz Felipe Scolari para os jogos contra o .

A dupla que estreou neste domingo (11) teve a inscrição confirmada pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Henrique Dourado, desta forma, ficará fora da competição nesta fase.

"O Henrique Dourado ainda tem mais uns dez ou 15 dias para melhorar. Se passarmos, vamos ter outra lista. A de agora vai ser assim", explicou o técnico do .

As vagas estavam abertas por conta das saídas do meio-campista Moisés, que foi para o Shandong Luneng, da , e do atacante Felipe Pires, negociado com o .

O jogo de ida contra o Grêmio está marcado para o dia 20, quarta-feira da próxima semana, em Alegre. Uma semana depois, as duas equipes decidem em a vaga na semifinal. Antes disso, curiosamente, elas se enfrentam no sábado, na capital gaúcha, pelo Brasileirão. Pelo regulamento da Libertadores, se o Palmeiras avançar, poderá fazer mais duas trocas entre os jogadores inscritos.