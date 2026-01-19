Palmeiras x Ibrachina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copinha 2026

Palmeiras e Ibrachina se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 10h (de Brasília), na Arena Barueri, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal CazéTV no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do terceiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras garantiu vaga nas quartas de final após vencer o Ituano por 3 a 1, nas oitavas. Antes disso, o Verdão havia eliminado o Vitória nos pênaltis por 3 a 2, na segunda fase, e o Flamengo-SP, também nos pênaltis, por 13 a 12, na terceira fase.

Na fase de grupos, o Palmeiras teve campanha consistente, com vitórias sobre o Monte Roraima por 4 a 2, o Batalhão por 9 a 0 e o Remo por 3 a 0, confirmando o bom desempenho ofensivo ao longo da competição.

Do outro lado, o Ibrachina avançou ao mata-mata após terminar a fase de grupos na liderança do Grupo 30, com duas vitórias e um empate. Na fase eliminatória, a equipe superou o Atlético-MG por 3 a 1, eliminou o Santo André nos pênaltis por 5 a 3 e venceu o Internacional por 2 a 1.

Palmeiras: Aranha, Luis Gonçalves, Thiago Pimenta, João Paulo, André Lucas, Robson, Victor Gabriel, Rafael Coutinho, Antônio Marcos, Juan Gabriel, Sorriso.

Ibrachina: Gabriel Sena, Vicente Cicotosti, Kauan Christhian, Enzo, Gabriel Oliveira, Nathan Yuri, Kleiton, Fernandes, Mateus Romero, Luiz Fernando, Enrico.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Ibrachina

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 19 de janeiro de 2026

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Arena Barueri - Barueri, SP

