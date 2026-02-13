Palmeiras e Guarani se enfrentam neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela última rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Internacional na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras muda o foco e direciona suas atenções para a sequência do Campeonato Paulista. Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Verdão ocupa a vice-liderança do grupo, com 15 pontos, apenas um a menos que o líder Novorizontino.

A equipe alviverde chega embalada pelo bom desempenho recente e tenta manter o ritmo na reta final da primeira fase, com o objetivo de assegurar vantagem no mata-mata do Campeonato Estadual. Para o confronto, o técnico Abel Ferreira pode optar por rodar o elenco e preservar alguns titulares, administrando a carga física do grupo.

Do outro lado, o Guarani aparece na sexta colocação, com 11 pontos conquistados. Em sete partidas disputadas, o Bugre soma três vitórias, dois empates e duas derrotas, alcançando 52% de aproveitamento na competição.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Murilo (Benedetti) e Piquerez; Larson, Emiliano Martínez, Ramon Sosa, Lucas Evangelista e Riquelme Fillipi; Luighi.

Guarani: Caíque França; Raphael Rodrigues, Maurício, Jonathan Costa e Emerson; Willian Farias, Nathan Melo e Guilherme Cachoeira; Mirandinha, Guilherme Parede e Lucca (Hebert).

Desfalques

Guarani

Isaque e Diego Torres vão cumprir suspensão, enquanto Maranhão está machucado.

Palmeiras

Paulinho e Felipe Anderson seguem no departamento médico

Quando é?

Data: domingo, 15 de fevereiro de 2026

domingo, 15 de fevereiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Arena Barueri - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

