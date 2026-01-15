Palmeiras x Flamengo-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da terceira fase da Copinha 2026

Palmeiras e Flamengo-SP se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal da CazéTV no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do terceiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Na estreia, o Verdão venceu o Monte Roraima por 4 a 2, na segunda rodada aplicou uma goleada de 9 a 0 sobre o Batalhão e, na última partida da chave, superou o Remo por 3 a 0. Já na segunda fase, o time alviverde garantiu a classificação ao eliminar o Vitória nos pênaltis por 3 a 2, após empate em 3 a 3 no tempo regulamentar.

Já o Flamengo-SP avançou à terceira fase da competição ao vencer o Monte Roraima por 1 a 0 na segunda fase. Antes, a equipe paulista terminou a fase de grupos na liderança do Grupo 28, com sete pontos, após derrotar Rio Branco-ES e Vitória por 1 a 0, além de empatar sem gols com o Capivariano.

Palmeiras: Aranha, Luis Gonçalves, Thiago Pimenta, André Lucas, Luccas Ramon, Fábio Silva, Victor Gabriel, Rafael Coutinho, Eduardo Conceição, Felipe Teresa, Sorriso.

Flamengo-SP: Matheus Roger, Vitor Manoel, Michel Bariri, Marcos Rocha, Bacural, Lucas Albernaz, Tiaguinho, Hugo Luiz, Murilo Tudisco, Renan Gomes, Rhaul.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Flamengo-SP

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Arena Barueri - Barueri, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis