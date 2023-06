Palmeiras encaminha venda de Giovani ao Al Sadd

Atacante renderá € 9 milhões aos cofres do clube, que ainda permanecerá com 50% dos direitos econômicos; Hugo Cajuda é quem conduz as tratativas

O Palmeiras encaminhou a venda do atacante Giovani ao Al Sadd, do Qatar, por € 9 milhões (R$ 47 milhões). O valor será pago por 50% dos direitos econômicos do atleta de 19 anos, e os paulistas seguirão com os outros 50%. As tratativas são conduzidas pelo agente Hugo Cajuda, que também trabalha com o técnico Abel Ferreira, como soube a GOAL.

Ainda há uma discussão sobre a possibilidade de fixar o valor do percentual restante de Giovani, conforme apurado pela reportagem. A situação, porém, não está decidida. Haverá uma conversa para definir a inclusão da cláusula e a quantia estabelecida.

O Palmeiras nem sequer contou com a presença de Giovani no banco de reservas durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo, nesse domingo (25), pela 12ª rodada do Brasileirão. O atleta viajou na noite passada para o Qatar. A informação sobre as tratativas foi inicialmente divulgada pelo jornalista André Hernan, e o valor do negócio foi anteriormente publicado pelo GE.

O atacante de 19 anos, que disputou o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira da categoria, esteve recentemente na mira do Ajax, da Holanda, mas o Palmeiras recusou negociá-lo à época. O pedido, na ocasião, era o pagamento da multa rescisória, avaliada em € 60 milhões (R$ 313 milhões). O Barcelona também demonstrou interesse na aquisição do atleta, mas a saída foi descartada pelo Palmeiras.

Giovani fez 15 partidas pelo Palmeiras em 2023, somando 384 minutos em campo. No período, o atacante marcou um gol e deu três assistências. Ele não conseguiu se firmar no elenco profissional sob o comando do técnico Abel Ferreira.