Palmeiras veta saída de Giovani, na mira do Barcelona

Atacante está nos planos do técnico Abel Ferreira para a temporada. Atleta de 19 anos tem contrato até dezembro de 2026

O Palmeiras não pretende liberar o atacante Giovani no mercado da bola, como soube a GOAL. O jovem de 19 anos já recebeu oferta do Ajax, da Holanda, no ano passado e está na mira do Barcelona desde os tempos de categorias de base. O Real Betis também demonstra interesse no jogador.

O atleta tem multa rescisória de €60 milhões (R$ 332,19 milhões na cotação atual) para o exterior, e o clube utiliza o valor para blindá-lo de possíveis propostas do futebol europeu. No ano passado, o Ajax ofereceu €12 milhões (R$ 72,1 milhões à época) pela aquisição do jogador, mas a presidente Leila Pereira exigiu a multa para liberá-lo.

O Palmeiras acredita que pode fazer uma venda elevada com o garoto que foi destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. Desde que chegou à equipe profissional, o garoto tem recebido chances com o técnico Abel Ferreira. Nesta temporada, ele esteve em campo em seis partidas, somando 142 minutos. No período, marcou um gol e deu duas assistências.

Giovani tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2026. O atacante é tratado como uma das principais promessas do clube na Academia de Futebol. Há quem o veja como o nome mais valorizado do plantel após a negociação de Endrick para o Real Madrid por €72 milhões (R$ 398,63 milhões na cotação atual).