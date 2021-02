Palmeiras insiste por Santos Borré e pede ajuda de intermediário

A pedido de Abel Ferreira, Verdão faz último esforço pelo atacante colombiano, e desta vez com apoio de André Cury

O Palmeiras vai fazer um último esforço por Santos Borré. A Goal apurou que a diretoria alviverde, apesar de reconhecer a grande dificuldade para avançar com a contratação, pediu a ajuda do empresário brasileiro André Cury, que ficou então "encarregado" de fazer a intermediação decisiva da negociação com o atacante do River Plate.

Também na mira do Toronto FC, da MLS, e com a possibilidade ainda de renovar contrato com o próprio clube argentino, com quem tem vínculo apenas até junho deste ano, o colombiano é o principal pedido de Abel Ferreira para reforçar o ataque. O treinador português indicou o goleador de 26 anos antes mesmo do término da Copa Libertadores.

Para levar a melhor na disputa por Borré, o Palmeiras sabe que precisa pagar um salário superior a 2 milhões de euros (R$ 13,5 milhões) por temporada. Isso, claro, sem mencionar a bonificação extra pela eventual assinatura do acordo, algo que vai ser discutido a partir de agora por Cury, que tem forte abertura no mercado sul-americano.

Enquanto mantém vivo o sonho de contar com o camisa 19 do River Plate na próxima temporada, o Verdão segue de olho também no argentino Valentín Castellanos, do New York City FC, da MLS, que é visto internamente pela comissão técnica como "plano B" para o setor ofensivo.