Palmeiras de Abel tenta quebrar tabu e vencer o Flamengo nos 90 minutos

Verdão tem histórico sem vitórias no tempo regulamentar diante do Rubro-Negro desde a chegada do técnico português

O Palmeiras pode quebrar um tabu diante do Flamengo na final da Supercopa do Brasil, neste sábado (28). Isso se vencer o rival carioca durante o tempo regulamentar no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Afinal, sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão ainda não venceu o Rubro-Negro durante os 90 minutos regulares.

No retrospecto do técnico português, que assumiu a equipe palestrina em 2020, são oito confrontos contra o Fla. Deste montante, o Palmeiras tem quatro empates e três derrotas. A única vitória no histórico aconteceu na final da Copa Libertadores da América de 2021, na prorrogação.

Naquela oportunidade, o placar apontava 1 a 1 até o fim do segundo tempo no Estádio Centenário, no Uruguai. Aos 4 minutos da prorrogação, Deyverson aproveitou uma falha do meio-campista Andreas Pereira para fazer o segundo gol e confirmar o tricampeonato do Palmeiras na competição continental.

Em quatro edições da Supercopa, este é o segundo encontro entre palestrinos e rubro-negros na decisão. Ou melhor, é a segunda vez que Verdão encontra o Flamengo, uma vez que o time da Gávea tem 100% de presença nas finais do torneio.

Em 2021, já com Abel no comando, o clube paulista sobressaiu sobre o rival nos pênaltis, conquistando o seu primeiro caneco da Supercopa. Agora, tenta repetir o feito mais uma vez com o portuga na liderança.

A final da Supercopa, que começa às 16h30 (Horário de Brasília), será transmitida pela TV Globo e pelo Sportv.