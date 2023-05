Palmeiras x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam na tarde deste domingo (14), pela 11ª rodada; veja como como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam na tarde deste domingo (14), às 17 (de Brasília), na Arena Barueri, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida não teve transmissão confirmada.

Vindo de vitória contra o Internacional, o Palmeiras busca continuar vencendo para permanecer nas primeiras colocações do Brasileirão. Do outro lado, o Cruzeiro vem de duas derrotas consecutivas na competição, e tenta se recuperar diante do Verdão.

Prováveis escalações

Palmeiras: Kate Tapia, Bruna, Poliana, Sorriso, Lorena, Katrine, Duda Santos, Amanda, Camila, Beatriz, Leticia.

Cruzeiro: Kemelli, Isa Fernandes, Clara, Vanessinha, Rafa Andrade, Carol Baiana, Byanca Brasil, Camila Ambrózio, Janaina, Marilia, Mari Pires.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?